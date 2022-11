Sampaoli carga contra el Mundial de Qatar: "Quejas no puede haber... Todo por plata, todo por negocio"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, ha sido el último en alzar la voz contra el Mundial de Qatar. El técnico argentino cuestionó la elección del país y las fechas para jugar la próxima Copa del Mundo, aunque aclaró que ahora "quejas no puede haber" ya que "todos han aceptado".

"Ahora no se puede quejar nadie porque esto se tenía que haber resuelto mucho antes. Jugar un Mundial en un país árabe en noviembre en medio de una competición, parar la competición y jugar... Ahora ya está, todos han aceptado. Y la FIFA determinó que se juegue en un lugar que no se debería haber jugado y en una fecha que no se debería haber jugado. Pero todo por plata, por el negocio", indicó Sampaoli.

"Aceptamos el negocio y vamos todos para delante. Quejas no puede haber. Las quejas antes, no me puedo quejar ahora. Como esto es un gran negocio, se deja de lado todo lo demás y luego las consecuencias las pagan otras personas, la de más abajo", denunció Jorge Sampaoli.

"Esta es la sociedad más estúpida de la historia"

Además, el entrenador del Sevilla reflexionó sobre la polémica que se ha suscitado tras el derbi.

"Estamos todos en ese lugar que les digo cuando hablo de la sociedad. Esta es la sociedad más estúpida de la historia. Está reflejado en el nacimiento de filósofos, artistas, músicos, una sociedad muy chata, que disfruta o se apuntala lejos del arte. Se apuntala de este tipo de situaciones que usted comenta que son vacías, sin sentido, ni siquiera que alguien de un color u otro haga determinada cosa. Lo veo cada día, información que sale que no existe, no sabemos nunca qué información es real, no sabemos nada. En estos momentos es difícil ser parte de esto porque a mí me incomoda un poco, inclusive los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado. Son parte de todo este circo que se ve todo el tiempo", reflexionó Sampaoli.

Actualmente se atraviesa, según Sampaoli, "el peor momento de la Humanidad, cada vez más tontos y estúpidos y eso provoca que todo se valore y analice demasiado. El sistema ha llevado a un nivel de estupidez histórico".

El argentino señaló que "todos, dirigentes y no dirigentes", se ven "envueltos en esta vorágine" en la que existe "mucha polémica vacía y sin sentido", lo que ve "todos los días a cada rato" e "incluso los medios de comunicación no reflexionan y son parte de este circo", añadió Sampaoli.

El entrenador del Sevilla también mostró su intención de contar "con los mejores jugadores que tenga" para el duelo de Copa del Rey ante el Velarde el próximo domingo.

"Otra cosa es que el club tenga un acuerdo para dejar marchar a algunos jugadores que tengan Mundial", cuestión de la que él no sabe "nada", precisó el téncico sevillista.