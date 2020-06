Saltan las alarmas: el Real Madrid lleva seis horas y 47 minutos sin marcar un gol

La vida sin Cristiano no es sencilla. No es fácil, no está siendo fácil, para el Real Madrid encontrar el camino al gol sin un jugador que año tras año les aportaba 30. 40 ó 50 goles por temporada. Los blancos se han quedado secos, y están atravesando una de sus peores rachas goleadores que se les recuerda. Cero tantos en cuatro partidos son muestra de ello, y es que para encontrar la última diana blanca hay que remontarse al 22 de septiembre, cuando Asensió marcó ante el Espanyol.

Desde ahí, cero. Cero ante el Sevilla. Cero ante el Atlético. Cero ante el Alavés. Y cero también en la Champion ante el CSKA, en la competición en la que Cristiano vivía una especie de idilio mágico cuando vestía de blanco. Sumando todos, los de Lopetegui llevan 360 minutos, seis horas, sin marcar. Y si sumamos a eso que el gol de Asensió llegó en el 43 de la primera parte, el Real Madrid lleva ya 407 minutos, sin contar descuentos y tiempos de añadido, sin saber qué se siente al celebrar un gol. Trece minutos más y serán siete las horas sin goles madridistas.

Sin Cristiano, ninguno de los futbolistas que tiene Lopetegui a su disposición ha dado un paso al frente. Benzema lo intentó, pero lleva seco desde que anotase un doblete contra el Leganés. Bale, por su parte, sigue sin dar la regularidad que debería dar un juador de unos 100 millones. Mariano sigue en proceso de tener más minutos y su único gol fue ante la Roma. Vinicius no deja de ser un 'niño' en su primer año en Europa. Y los Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Modric, Kroos y compañía tampoco están aportando ese plus que se debería sin el 7 portugués.

Lo peor, aparte de la ausencia de gol, fue también la poca llegada que tuvo el Real Madrid ante Sevilla, Alavés e incluso ante el Atlético, derbi en el que los blancos se fueron arriba solo en el segundo acto y en el que Asensio sí tuvo una clara ante Oblak. Contra el CSKA, en Moscú, faltó pólvora, pero la zona de medios, con Kroos y Modric como fijos, no está dando esos pases filtrados y ese toque para dejar en ventaja a los atacantes. Además, el puñal que siempre ha sido Marcelo aún no está excesivament afilado. Lejos de su mejor nivel, el brasileño se lesionó ante el Sevilla.

Estaba claro que el Real Madrid iba a echar en falta la marcha de un Cristiano que ya golea con la Juventus, pero también es cierto que nadie ha dado ese paso adelante necesario para liderar el ataque madridista. Sin un 'killer', delantero o jugador que aporte las cifras del portugués, aun no se sabe quién debe tirar de un carro que se ha quedado, en los últimos 407 minutos, vacío de goles.