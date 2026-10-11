Cuántos partidos de sanción podrían caerle a Vinicius tras su agarrón de pelo a Saliba

La expulsión por roja directa a Vinicius tras agarrar del pelo a Saliba podría salirle muy cara al jugador madridista. El atacante brasileño pasó de la euforia de marcar (no lo hacía con el Madrid desde finales de agosto) a ver como el VAR anulaba su gol y además le expulsaba.

Vini pide perdón... e ironiza con la disparidad de criterio arbitral

La reacción de Vinicius fue de absoluta incredulidad, tanto que llegó a encararse con el árbitro antes de dejar el campo. Los blancos, con uno menos desde el minuto 73, pudieron aguantar el 1-0 y terminaron prácticamente pidiendo la hora. Minutos después el jugador carioca se pronunció en redes sociales: "La alegría sigue... Perdón a mi equipo y a la afición", dijo en un primer momento antes de subir una historia en la que ironizaba con la disparidad de criterio: "Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinicius, qué vergüenza", publicó una cuenta de fans del jugador.

Horas más tarde, la RFEF publicó los audios del VAR acerca de la polémica jugada en la que Vini recibió la roja: "Vinicius tira del pelo de un jugador del Villarreal", le dicen desde el VOR, a lo que Díaz de Mera corrobora en la pantalla con la siguiente afrimación: "Falta y roja para el '7' del equipo local".

¿Qué dice el reglamento?

Ahora bien, Vinicius, de momento, se perderá seguro el partido de la jornada 9 ante el Sevilla en el Bernabéu, pero es posible que no llegue al Clásico de dentro de dos jornadas. El reglamento dice lo siguiente sobre acciones que pueden conllevar la expulsión: "Si se agarra del cuello, hay empujón, patada, coz, mordisco, tirón de pelo a un contrario o cualquier otra persona sin estar disputando el balón, empleando fuerza excesiva o brutalidad". Y yendo al caso concreto de Vini, el acta arbitral recogió lo siguiente: "Vinicius fue expulsado por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos".

La sanción a Vini irá de dos a tres partidos, por lo que parece imposible que pueda jugar el Clásico ante el Barça, y su presencia ante el Racing en el Sardinero no está ni mucho menos asegurada.

Plantón del Madrid y Mou a la prensa

Por otra parte, la reacción del Real Madrid a la decisión arbitral fue no comparecer ante los medios en la rueda de prensa posterior al partido. Ni Mourinho ni ninguno de su equipo técnico acudió para atender la pregunta de los periodistas. Eso sí, a diferencia de otras veces, los blancos no se pronunciaron sobre lo acontecido en ninguna de sus redes sociales.