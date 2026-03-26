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Rodri Hernández y un posible fichaje por el Real Madrid: "No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo"

El mediocentro del Manchester City y la selección española atiende a Radioestadio Noche de Onda Cero.

Rodri Hern&aacute;ndez, en el partido ante el Real Madrid en el Etihad Stadium

Rodri Hernández, en el partido ante el Real Madrid en el Etihad StadiumReuters

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Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City y de la selección española de fútbol, habló anoche en los micrófonos de Radioestadio Noche de Onda Cero y no cerró la puerta a la posibilidad de jugar en el Real Madrid, si el club blanco estuviera interesado en ficharle.

"Me gustaría volver (a España), sí", indicó un Rodri, que apunto que haber sido jugador del Atlético de Madrid no es una barrera para poder jugar en el Real Madrid.

"No, ha habido mucho jugadores que han hecho ese camino, no directamente sino con el tiempo. Para mí, no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", aseguró Rodri.

El mediocentro del Manchester City habló sobre la grave lesión de rodilla que sufrió en septiembre de 2024.

"Si tuviese que haber elegido un momento en el que me pasara quizás habría elegido en el que me pasó. Me vino bien para descansar, bajar revoluciones... A nivel mental había un desgaste. Me ha permitido cargar pilas y volver con una ilusión tremenda. Esta temporada no tengo tanta carga de minutos y llego mucho más fresco", señaló el Balón de Oro 2024.

"Nos quisieron enfrentar y siento una profunda admiración por el Vinicius jugador"

El jugador madrileño de 29 años también aclaró que no tiene ningún problema con Vinícius Jr., después de toda la polémica que se generó con la entrega del Balón de Oro en octubre de 2024.

"Nos quisieron enfrentar y siento una profunda admiración por el Vinicius jugador", afirmó Rodri, en Radioestadio Noche.

Rodri habló sobre Luis de la Fuente y la influencia que ha tenido el técnico riojano desde su llegada al banquillo de la selección absoluta.

"Desde que llegó tuvimos una consigna muy clara: cada partido vivirlo como una final. Fuimos demostrando nuestro potencial poco a poco. La clave es tener un bloque en continua mejora, en continua aspiración, Estoy convencido de que España va a estar ahí", indicó Rodri.

Por último, el futbolista del City subrayó la gran temporada que está firmando Joan García, portero del Barcelona y que es la gran novedad de la última lista de Luis de la Fuente.

"Creo que está haciendo un año sensacional. No cabe la menor duda del nivel que está demostrando, se ha merecido estar aquí", concluyó Rodri.

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