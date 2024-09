El Manchester City confirma que Rodri sufre "una lesión de ligamentos en su rodilla derecha"

El Manchester City ha informado este miércoles por primera vez sobre la lesión que sufrió Rodri en su rodilla derecha en el partido ante el Arsenal del pasado domingo en el Etihad Stadium. El club inglés confirma que el mediocentro español sufre "una lesión de ligamentos en su rodilla derecha", pero no concreta el grado exacto de sicha lesión ni el posible tiempo de baja.

"El Manchester City puede confirmar que Rodri ha sufrido una lesión en el ligamento de su rodilla derecha. La lesión se produjo durante la primera mitad del empate 2-2 de este fin de semana con el Arsenal en la Premier League. El mediocampista viajó a España para buscar consulta especializada esta semana, tras las pruebas iniciales en Manchester. La evaluación continúa en curso para determinar la extensión total de la lesión y el pronóstico esperado", reza el esperado comunicado del City.

"Todos en el Club le deseamos una pronta recuperación y mancity.com le brindará actualizaciones periódicas sobre su rehabilitación", concluye la información del Manchester City sobre Rodri.

Guardiola: "No sabemos el diagnóstico definitivo, pero estará fuera mucho tiempo"

De esta forma, está confirmado que Rodri sufre una lesión en los ligamentos de su rodilla derecha, pero sigue sin haber detalle sobre el grado exacto de la rotura. A este respecto, Pep Guardiola habló este martes y dejó entrever que la lesión de Rodri, pieza clave en el once del técnico catalán, podría ser menos grave de lo esperado inicialmente, aunque aclaró que estará de baja "mucho tiempo"

"No sabemos el diagnóstico definitivo, pero estará fuera mucho tiempo. Hay algunas opiniones que creen que no será tanto, pero desafortunadamente se ha lesionado. No sé durante cuánto tiempo, porque aún estamos esperando las últimas llamadas (de los doctores) y qué operación necesita",indicó Pep Guardiola tras eliminar al Watford en la Copa de la Liga.

"No queríamos esto, pero aún podemos tener una buena temporada. Confío en mis jugadores y tengo que encontrar una solución. Rodri es irremplazable y el equipo jugará sin el mejor centrocampista del mundo durante mucho, mucho tiempo. Es un gran golpe para nosotros, pero esto es fútbol y mi cometido es encontrar una solución", explicó Guardiola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com