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Joan García, la gran novedad de la lista de Luis de la Fuente

Consulta la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos ante Serbia y Egipto.

Luis de la Fuente durante el entrenamiento de España

Lista de convocados de Luis de la Fuente para medirse a Serbia y Egipto | SeFutbol

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Luis de la Fuente ha ofrecido este viernes su última lista antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para los partido amistosos ante Serbia y Egipto. El técnico riojano ha convocado a Joan García, llamando a cuatro porteros: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García.

La selección española de fútbol, tras la cancelación de la Finalisssima ante Argentina, se enfrentará en esta ventana internacional a Serbia y Egipto. El primer partido se jugarán el viernes 27 de marzo ante Serbia en el Estadio de la Cerámica: mientras que el duelo ante Egipto se disputará el martes 31 de marzo en el RCDE Stadium.

Junto a Joan García, las grandes novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente son Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz.

Convocatoria de la selección española para los partidos ante Serbia y Egipto

Porteros: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García.

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella y Mosquera.

Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler y Fermín.

Delanteros: Barrenetxea, Álex Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremy Pino y Ferran Torres.

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