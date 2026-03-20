Selección española de fútbol
Joan García, la gran novedad de la lista de Luis de la Fuente
Consulta la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos ante Serbia y Egipto.
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Luis de la Fuente ha ofrecido este viernes su última lista antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para los partido amistosos ante Serbia y Egipto. El técnico riojano ha convocado a Joan García, llamando a cuatro porteros: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García.
La selección española de fútbol, tras la cancelación de la Finalisssima ante Argentina, se enfrentará en esta ventana internacional a Serbia y Egipto. El primer partido se jugarán el viernes 27 de marzo ante Serbia en el Estadio de la Cerámica: mientras que el duelo ante Egipto se disputará el martes 31 de marzo en el RCDE Stadium.
Junto a Joan García, las grandes novedades de la convocatoria de Luis de la Fuente son Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz.
Convocatoria de la selección española para los partidos ante Serbia y Egipto
Porteros: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García.
Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella y Mosquera.
Centrocampistas: Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler y Fermín.
Delanteros: Barrenetxea, Álex Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremy Pino y Ferran Torres.
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