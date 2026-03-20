Luis de la Fuente responde al presidente de Conmebol: "Queríamos jugar la Finalissima, estábamos como locos por jugar"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, ha respondido a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, que aseguró que Argentina es "bicampeona" porque España no se presentó a la Finalissima. El técnico riojano ha aclarado que desde la RFEF se ha hecho "todo lo que está en nuestras manos" para jugar el partido ante Argentina.

"Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación", aseguró De la Fuente.

"Queríamos jugar la Finalissima y toda la planificación estaba prevista de cara a Doha. Ahora es otra, la tuvimos que cambiar, no mucho, pero evita viajes. Queríamos jugar en Doha, Buenos Aires, Miami y donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugar. Siempre lo dije y hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se jugase como nosotros queríamos. Luego cada uno da su versión. Yo me remito al comunicado de la Federación española. Dos no discuten si uno no quiere", zanjó el seleccionador nacional sobre la cancelación de la Finalissima.

"Era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros"

Respecto a la lista para los partidos ante Serbia y Egipto, Luis de la Fuente aseguró que "era el momento de tener a estos cuatro grandes porteros", tras convocar a Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García.

"Era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros y lo que está claro es que a día de hoy a día de hoy y con todo lo que puede pasar de aquí hasta junio son los cuatro porteros de donde podemos tirar los tres que pueden ser susceptibles de ser convocados. La primera idea que teníamos era de convocarlos porque queremos verles por la importancia que damos a la convivencia, y aunque les conocemos a los cuatro, era muy importante que estuvieran juntos", explicó Luis de la Fuente.

"Eso nos da las ideas para tomar decisiones que seguramente no habíamos tomado hasta ahora, pero que creemos que van a ser convenientes y acertadas de cara al Mundial. De los 27 jugadores que están pueden ir 26, hay que descartar a uno y uno no tiene que ser un portero, en su momento se pensará quién", añadió el seleccionador nacional.

Sobre Joan García, Luis de la Fuente apuntó que es "un grandísimo portero, pero no le hemos descubierto ahora".

"Es de los mejores porteros que hay en el mundo y puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos. Eso no quiere decir que vaya a estar entre los 3 o 4 que puedan ir al Mundial. A día de hoy, sí, pero hoy queda mucho tiempo todavía y hemos entendido que era el momento para que estuviera con nosotros estamos encantadísimos de que así sea", señaló Luis de la Fuente.

"Debate no hay ninguno, debate los tendréis vosotros o generáis ese debate vosotros. Nosotros, presión cero, traemos a los que creemos que tenemos que traer y no podemos estar influenciados por lo que se dice fuera, vamos a ser siempre profesionales, honestos y pensar en lo que en cada partido nos interesa más", recalcó sobre un posible debate sobre la portería de España.

"¿Carvajal? Nos acordamos mucho de él y le echamos mucho de menos"

Sobre la ausencia de Dani Carvajal y su falta de minutos en el Real Madrid, Luis de la Fuente dejó claro que es "totalmente respetuoso con las decisiones de todos los entrenadores".

"Cada uno sabe lo que tiene que hacer en su casa, pero sí que espero que Dani, de aquí a que lleguen las fechas para el Mundial, esté todavía mejor y tenga posibilidades de estar con nosotros. Nos acordamos mucho de él y le echamos mucho de menos porque además es un jugador muy importante para nosotros", comentó el seleccionador nacional.

Sí celebró volver a tener a Rodri Hernández, "un futbolista fundamental". "Sabíamos que estaba en el proceso, ya estuvo con nosotros en convocatorias anteriores y está en ese proceso de ir adquiriendo la forma que tiene actualmente y todavía va a seguir mejorando", indicó el técnico de Haro.

"Dani Carvajal o Álvaro Morata saben que tienen que seguir trabajando, y luego obviamente poder demostrarlo en el campo. La capacidad la conocemos y sabemos todo lo que suman, estamos deseosos de que estén con nosotros y ojalá jueguen y Álvaro Morata meta muchos goles, Dani recupere el nivel que tuvo", concluyó Luis de la Fuente.

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