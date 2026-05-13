Arbeloa: "Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido este miércoles en Valdebebas solo unas horas después de la histórica rueda de prensa de Florentino Pérez y ha apoyado las palabras del presidente blanco.

"Realmente no estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y sus socios. Al Real Madrid se le trata de manera muy diferente que al resto de clubes en el mundo. Somos conscientes de la exigencia del Real Madrid y si este club tiene algo fuerte es sus socios y madridistas. Nadie nos va a decir lo que tenemos que pensar", ha explicado Álvaro Arbeloa.

El entrenador salmantino ha asegurado que "por supuesto" está de acuerdo con la acusación de Florentino Pérez de que le han robado siete ligas en los últimos años, en referencia al caso Negreira y los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

"Por supuesto. Todos sabemos lo que ha sucedido durante 20 años, que sepamos. Habrá cosas que no sepamos. Sería bueno que se resolviese el 'caso Negreira'. A todas luces, no es legal ni tiene sentido para los que formamos parte del fútbol. Parece mentira que solo el Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tienen todos los madridistas", ha indicado Arbeloa.

El entrenador del Real Madrid ha denunciado una "doble vara" con el club blanco respecto al resto de clubes.

"La doble vara de medir siempre ha estado ahí. No podemos negar que llevamos dos años sin títulos. ¿Cuántos equipos llevan más años? ¿Cuántos equipos han ganado las Copas de Europa que hemos ganado estos años? Creo que el socio no es tonto. Lo que le duele es el maltrato diario de parte de mucha gente", ha afirmado Arbeloa.

Respecto a las próximos comicios a la presidencia del Real Madrid, Arbeloa ha aclarado que no es socio y, por tanto, "no voy a votar".

"¿Votar a Florentino? Me gustaría saberlo, pero como no soy socio no voy a votar. He conocido al Madrid sin Florentino y sé cómo era. Me quedo con estos 26 años y el aficionado se queda con lo que ha hecho Florentino más allá de los títulos. Junto a Santiago Bernabéu son las dos personas más influyentes. Si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, es Florentino", ha aseverado Arbeloa.

"El Madrid lleva tiempo haciendo las cosas bien, está muy bien dirigido"

El técnico salmantino se ha mostrado sorprendido ante la pregunta de si el Real Madrid ha tocado fondo esta temporada.

"Me resulta sorprendente escuchar que hemos tocado fondo. ¿Los demás clubes qué tocan? No llevamos 50 años sin ganar nada. Si el Madrid está donde está, es por la exigencia. No me atrevería a decir que el Madrid no gana nada la temporada que viene. El Madrid lleva tiempo haciendo las cosas bien, está muy bien dirigido y tiene grandes jugadores. En verano se hará el análisis necesario para mejorar. Tendrá una plantilla más fuerte, sabiendo que esto es deporte y que no hay ningún club que gane todos los años Champions o Liga", ha recordado Arbeloa.

"Entiendo las críticas por mis decisiones o por lo que diga. Muchas veces digo lo que pienso y otras digo lo que debo. Es mi forma de relacionarme con los jugadores. Un entrenador debe ser un escudo cuando tiene un micrófono delante y cuando estoy con ellos les digo muchas cosas que aquí no debo decir. La exigencia ha sido máxima y la forma de expresarme con ellos ha sido igual. Les he apretado y dado mi visión sobre lo que hemos hecho bien y lo que no", ha añadido Arbeloa.

Sobre su futuro, Arbeloa ha querido centrarse en los tres partidos que le restan al equipo.

"Entiendo todas las preguntas sobre el futuro y el del Madrid. Espero que podáis respetar mi decisión de pensar en el partido de mañana, después el Sevilla y luego el Athletic. Cuando acabe la Liga podré responder preguntas sobre mi futuro", ha aclarado Arbeloa.

En lo puramente deportivo, Arbeloa ha lamentado que Carvajal no vaya a estar en el próximo Mundial y aseguró que Mbappé jugará este jueves si hoy termina la sesión sin molestias, como ocurrió el martes.

"No he podido hablar con Carvajal. Ya dije que lo querría tener siempre en mi equipo, por lo que aporta dentro y fuera del campo. Hay que respetar las decisiones y opinión de otros entrenadores. Una lástima que no pueda estar defendiendo a la selección. Entiendo que estará disponible para mañana", ha indicado Arbeloa sobre Carvajal.

"Vamos a ver si puede terminar hoy la sesión. Ayer la completó y si está disponible, seguro que minutos tendrá y también la oportunidad de seguir demostrando ese compromiso que tiene con el club", ha explicado sobre Mbappé.