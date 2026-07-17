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Lamine Yamal inspira al freestyler Diego Piquera en Times Square

Este sevillano convierte Nueva York en su escenario particular con un repertorio de acrobacias que sorprende a los aficionados de la selección española.

Lamine Yamal inspira al freestyler Diego Piquera en Times Square

Lamine Yamal inspira al freestyler Diego Piquera en Times Square

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Paula Fernández
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Lamine Yamal y Diego Piquera representan dos maneras distintas de convertir el balón en un espectáculo. Mientras el internacional español deslumbra sobre el césped, el freestyler encadena mortales, equilibrios imposibles y trucos que dejan boquiabiertos a quienes pasean por Times Square.

Las similitudes no terminan ahí. Ambos son españoles, tienen la misma edad (apenas seis días separan sus cumpleaños) y comparten una creatividad que convierte cada acción en un momento diferente. Para Diego, además, hay un futbolista que lleva el freestyle al terreno de juego: "El más parecido a un freestyler es Lamine Yamal", asegura convencido.

Dos artistas unidos por el balón

Con las enormes pantallas de Times Square mostrando imágenes de Lamine Yamal, Diego realiza su exhibición rodeado de aficionados que no dudan en detenerse para fotografiarse con él o animarle al grito de "¡Vamos, España!".

El ambiente mundialista se respira en cada rincón de Nueva York. Entre banderas, camisetas y turistas llegados de todos los países, el balón vuelve a ser el gran protagonista, ya sea sobre el césped o en plena calle.

Su Mundial, a la vuelta de la esquina

Después de vivir el Mundial de fútbol muy de cerca siguiendo desde el principio a la selección. Diego cambiará de objetivo. Dentro de un mes disputará el Campeonato del Mundo de fútbol freestyle, donde buscará competir con los mejores especialistas del planeta.

Antes, sin embargo, tiene una fecha marcada en el calendario. La final del Mundial contra Argentina coincide con su cumpleaños y no duda al pedir su deseo: que España levante la Copa.

Porque, aunque sus escenarios sean diferentes, tanto Lamine Yamal como Diego Piquera comparten la misma ilusión: seguir haciendo magia con el balón y llevar el nombre de España a lo más alto.

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