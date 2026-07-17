¿España o Argentina? Trump juega al despiste con los periodistas en la previa de la gran final

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, asistirá este domingo a la gran final del Mundial entre España y Argentina, cerrando así el torneo celebrado en México, Canadá y Estados Unidos.

El presidente asistirá el sábado a la ciudad de Nueva York en un evento de recepción de la FIFA en la Torre Trump para finalmente, el domingo, asistir al encuentro entre la selección española y la argentina.

Los periodistas, inquietos por saber a qué equipo apoyará el presidente americano, han preguntado a Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y la respuesta no ha dejado satisfecha a nadie.

Trump apoyará a...

"Su asistencia pondrá fin a lo que ha sido la Copa Mundial más vista, más segura y más exitosa en la historia de Estados Unidos", añadió la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Argentina avanzó a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo tras anotar dos goles en los últimos minutos para derrotar 1-2 a Inglaterra. Por su parte, España se clasificó tras ganar 2 a 0 ante Francia.

Los periodistas, han preguntado a Karoline Leavitt, que equipo "apoyará Trump en la final", y esta ha respondido: "Sabía que lo preguntaríais y no he hablado con él sobre eso, pero estoy segura de que le veréis, le podréis preguntar, y tendrá una respuesta divertida para vosotros.

Una respuesta que no ha dejado contenta a nadie, Trump no ha desvelado con qué equipo irá en la final, pero lo que está seguro es que entregará el trofeo presencialmente a España o Argentina.

Polémica tras polémica

Trump ha llamado la atención durante todo el torneo por su participación en varias polémicas del Mundial, como cuando dijo que pidió personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la decisión tras expulsar a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, cuya decisión fue aceptada por el presidente Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había adelantado que ambos entregarían el trofeo al ganador, siguiendo la tradición de este tipo de eventos.

La presencia de líderes políticos en finales de la Copa del Mundo no es nueva. En Qatar 2022, el emir Tamim bin Hamad Al Thani acompañó la premiación, mientras que en Rusia 2018, Vladimir Putin participó en la entrega de medallas.

Trump ya tuvo protagonismo en el Mundial de Clubes, donde entregó el trofeo al Chelsea. En aquella ocasión, llamó la atención porque permaneció en el escenario durante la celebración, incluso junto al capitán Reece James, lo que generó comentarios mediáticos. Y, quién sabe si esta vez posará en la celebración de la selección española.

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