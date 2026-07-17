Muere a los 35 años el culturista Mailson Araújo mientras preparaba una importante competición

El mundo del culturismo está de luto por la muerte del atleta brasileño Mailson Araújo, de 35 años, quien falleció tras sufrir una descompensación en su domicilio, situado en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, cuando se preparaba para regresar a la competición.

Según informó G1, el deportista comenzó a encontrarse mal mientras estaba en casa y pidió ayuda a sus padres. Su madre, que es enfermera, trató de reanimarlo después de que se desplomara, sin éxito.

La familia avisó al Cuerpo de Bomberos, cuyo parque se encuentra frente a la vivienda del atleta. Los efectivos continuaron con las maniobras de reanimación mientras solicitaban la intervención del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu), aunque finalmente no fue posible salvarle la vida.

Por el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

La despedida

La noticia fue comunicada a través del perfil de Instagram del deportista con un mensaje en el que puede leerse: "Descanse en paz". En esa misma publicación se informó de que sus restos serán velados en Lar São Francisco, en el Cementerio Jardim Paraíso da Saudade.

Araújo contaba con más de 32.000 seguidores en esa red social, donde compartía imágenes de sus entrenamientos y de su preparación física. De hecho, pocas horas antes de su fallecimiento había publicado fotografías de una sesión en el gimnasio.

Preparaba el Musclecontest Brazil

El culturista estaba inmerso en la fase final de su preparación para competir en el Musclecontest Brazil 2026, una de las principales citas del culturismo y el fitness en América Latina, que iba a celebrarse en Curitiba, en el estado de Paraná.

Su objetivo era mejorar el duodécimo puesto logrado en la edición de 2025 y conquistar su primer título como profesional, según Ge Globo.

Araújo dio el salto al profesionalismo en abril de 2023 tras proclamarse campeón absoluto de la categoría amateur en el Arnold Classic South America, disputado en São Paulo.

Desde entonces firmó varias actuaciones destacadas en el circuito profesional, con un tercer puesto en el Musclecontest Brazil 2023, una quinta posición en el Bahia Pro 2023 y dos cuartos puestos en el Musclecontest Brazil 2024 y el Musclecontest Nordeste 2025.

Entre 2023 y 2024 estuvo entrenado por Fabricio Pacholok, preparador del reconocido culturista Ramon Dino. Durante esa etapa también tuvo la oportunidad de entrenar junto al vigente campeón del mundo de la categoría Classic Physique.

En los últimos meses había reducido su actividad competitiva. En 2025 únicamente participó en dos torneos y en lo que iba de 2026 todavía no había regresado a los escenarios.

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