La respuesta de Del Bosque a Fernando Alonso por el coronavirus: "Luego cotiza en el extranjero"

Fernando Alonso se pronunció sobre el Gobierno en la lucha contra el coronavirus y, aunque, después ha elogiado las importantes medidas que ha tomado el Ejecutivo como el estado de alarma, en un principio mostró sus dudas sobre la supuesta tibieza ante la expansión de la enfermedad.

Ello le ha valido la desaprobación de Vicente del Bosque, exseleccionador nacional. "Los que hayan ganado lo suficiente, que paguen lo que le corresponde. Por justicia social", opinó Del Bosque sobre el futuro paquete de medidas económicas del Gobierno para hacer frente al coronavirus en una entrevista en 'El Partidazo', de la Cope.

Después, el entrenador se refirió a Fernando Alonso, si bien no le citó explícitamente: "He visto que alguien protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos", dijo Vicente.

"Debemos ser comprensivo con las autoridades"

Eso sí, al ser preguntado sobre si se refería explícitamente al piloto de Fórmula 1, el salmantino quiso aclarar que hablaba "en genérico": "Lo digo como un hecho genérico, no va contra nadie. ¿O no es verdad? Siempre tenemos una visión de las cosas, lo vemos todo con mucha facilidad, que si no se ha hecho esto o lo otro... Es un tema muy difícil y complicado y debemos ser comprensivos con las autoridades, que tienen tanta preocupación como podemos tener cualquiera de nosotros".