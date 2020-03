Fernando Alonso, sobre el estado de alarma por el coronavirus: "Hay que estar unidos"

Fernando Alonso ha vuelto a mandar un mensaje en redes tras la confirmación del estado de alarma por parte del Gobierno de España tras la expansión del coronavirus.

"Hay que ser conscientes de la situación. Hoy se han tomado medidas importantes. Hay que estar unidos, con calma y seguir los consejos de los expertos", ha dicho el piloto español en un story de Instagram.

El bicampeón español de Fórmula 1 ha querido apelar a la responsabilidad de la gente utilizando el hashtag #yomequedoencasa.

"Prevención y no contagiar a nadie"

"Será una labor de todos ganarle la batalla al virus, no solo de los médicos. Los que no formamos grupos de riesgo nuestro granito de arena es la prevención y no contagiar a nadie. Así será #yomequedoencasa".

Además, hemos descubierto que una de sus aficiones es la pintura: "Habrá que aprovechar el tiempo en hobbies y poner al día cosas pendientes aquí y allá. Sigamos las recomendaciones siempre que sea posible y nuestras obligaciones lo permitan", ha escrito en una foto de Instagram junto a una foto de pinturas.