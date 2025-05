El recado de Raphinha a Xavi: "Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí"

Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha, está firmando su mejor temporada desde su llegada al club azulgrana en 2022. El delantero brasileño ha triplicado su aportación ofensiva respecto a las dos últimas temporadas, donde sumó 10 goles en cada una de ella. En esta campaña, con Flick en el banquillo, Raphinha acumula ya 31 goles y 23 asistencias, una mejora de rendimiento exponencial y que le han llevado a convertirse en uno de los jugadores más determinantes del mundo.

A las puertas de la vuelta de semifinales ante el Inter de Milán, el jugador brasileño ha ofrecido una entrevista con la periodista Isabela Pagliari, en el que el futbolista azulgrana asegura que Xavi Hernández y su cuerpo técnico no confiaron en él la temporada pasada.

"Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí. Cunado no había otro, yo estaba allí y jugaba los 90 minutos. Y lo daba todo, resolvía partidos. Ahora, cuando tenía a otro que podía entrar en mi lugar era sin pensar", asegura el delantero brasileño.

Raphinha recuerda el partido con el Manchetser United en el que fue sustituido y abandonó el terreno de juego con un visible enfado.

"Y una vez que llovía, me quito en el minuto 60, que fue el vídeo icónico en el que exploto en el banquillo, golpeando el banquillo. Era el partido del Manchester (United), un partido en el que estaba jugando bien, di una asistencia, marqué un gol... Estábamos empatando 2-2, si no me equivoco, acababa de crear una ocasión clara de gol, era un partido en el que estaba muy cómodo, estaba muy bien... y el primer sustituido fui yo. No me lo podía creer", recuerda Raphinha.

"Tuve varias conversaciones con él, pero tenía su forma de pensar"

Raphinha explica que trató de hablar sobre el tema con Xavi, pero que el técnico catalán "tenía su forma de pensar".

"Lo intenté arreglar, tuve varias conversaciones con él, pero vi que estas no hacían ninguna diferencia. Él tenía su forma de pensar", reconoce el futbplista brasileño.

El delantero brasileño sí habla muy bien de su actual entrenador (Hansi Flick) y destaca que el alemán siempre está pendiente de los jugadores, tanto de los que juegan como de los que no.

"Para mí es una persona que se preocupa mucho por los jugadores, no solo con los que juegan sino con los que no juegan", reconoce Raphinha.

El delantero del Barcelona pone un ejemplo de la forma de ser de Hansi Flick con el caso de Vítor Roque.

"Un hecho que me imapcto mucho y que me hizo ver que realmente le imprtan los que no juegan fue en la salida de Vítor Roque. Él estaba más preocupado que Vítor con lo que iba a suceder, él iba a la directiva, sabía la situación de Vítor. Hubo un entreno en el que estaba muy tocado, no sabía si se iba o se quedaba y acabó la primera parte del entreno y empezó a llorar. Y el entrenador me llamó para ayudarle en la traducción, me oreguntó que pasó, vítor no conseguía hablar y ahí en medio le dije que no empezara el entreno, pregúntale si se quiere marchar. Y ahí le pregunte y le dijo que se fuera, que no pasaba nada. Después del entreno hizo una reunión con los jugadores, no fue una bronca, nos dijo que nos teniamos que cuidar porque si todos estamos bien el éxito será mayor", explica Raphinha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com