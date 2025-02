Manchester City - Real Madrid: Alineaciones y partido de Champions League, en directo

Los 'citizens' quieren revancha de nuevo en el gran reto de asestar el primer golpe al vigente campeón, buscando ese empujón y punto de inflexión para una temporada llena de altibajos. Y lo intentarán bajo el refugio de un Etihad talismán en Europa, con una racha de 34 partidos invicto (29V y 5E) -no pierden desde septiembre de 2018-, aunque los blancos son el equipo que les ha eliminado más veces de la Champions (3).

Ante esto, un año más, los de Ancelotti quieren romper su maldición con el feudo 'skyblue', donde no han ganado nunca en seis visitas desde 2012. El deber de los blancos es no volver a Madrid con la eliminatoria perdida para no caer en la primera eliminatoria después de la primera fase por primera vez desde la 2019-2020 -los eliminó el City-.