El Real Madrid explota contra el arbitraje de Quintero: del "eres malísimo" al "y luego lloráis en rueda de prensa..."

El Real Madrid de Xabi Alonso se la volvió a 'pegar' este domingo en Liga tras perder 0-2 ante el Celta en un partido que terminó con solo nueve jugadores blancos en el césped. El equipo merengue pinchó así por quinta vez en los últimos siete partidos oficiales, cuatro de ellos en la competición doméstica.

Tras la primera derrota del curso en el Santiago Bernabéu -segunda en Liga tras el 5-2 del Metropolitano- tanto la afición como el equipo terminaron más que enfadados con el arbitraje de Quintero González, quien expulsó a tres jugadores del Real Madrid (Carreras y Fran García en el campo y Endrick desde el banquillo), además de enseñar previamente la amarilla a Xabi Alonso por protestar y posteriormente a la 'tangana' a Rodrygo y Valverde.

Fran, expulsado por doble amarilla en un minuto

El partido transcurrió con cierta normalidad hasta pasada la hora de juego, en ese momento el equipo blanco ya perdía tras encajar un golazo de Swedberg en el 53', y fue casi 10 minutos después cuando a Fran García se le cruzaron los cables y en cosa de segundos fue expulsado por doble amarilla tras dos entradas duras a destiempo, o así al menos lo interpretó el colegiado (la primera de ellas podría ser dudosa).

Carreras le dijo al árbitro... "eres malísimo"

El equipo de Xabi, aun así, pudo 'reponerse' de la expulsión y comenzó a desplegar su mejor versión sobre el césped pese a tener un jugador menos. No encontró el gol del empate y con el tiempo apretando la inquietud de Xabi y sus jugadores fue 'in crescendo', tanto que el tolosarra vio una amarilla por protestar en el 73' y cuando se acababa de cumplir el tiempo reglamentario, Álvaro Carreras vio la amarilla por una protesta airada e instantes después... una roja directa por decirle al árbitro "eres malísimo", tal y como recogió Quintero en el acta.

A partir de ahí se formó una tangana blanca contra el colegiado que terminó en la expulsión por roja directa a Endrick (corrió hacia el cuarto árbitro gritando) y en dos amarillas más a Rodrygo y Fede Valverde.

Carvajal, muy duro: "El nivel que das y llorando luego..."

Aunque la cosa no quedó ahí, en el acta de Quintero también se recoge las protestas y una frase muy polémica que dirigió Dani Carvajal (vestido de calle) al equipo arbitral ya en el túnel de vestuarios: "El nivel que das... y llorando luego en rueda de prensa", dijo el lateral madrileño.

Un domingo trágico para el Madrid: derrota, expulsados, lesión de Militao...

En resumen, un domingo trágico para el Real Madrid, que cerró la jornada 15 de la Liga con una derrota en casa, a cuatro puntos del liderato del Barça, con tres expulsados y un lesionado (Militao) que puede que sea la peor noticia de todas. En medio del caos llegará la Champions el próximo miércoles, concretamente el City de Guardiola. Se avecinan horas críticas en Chamartín.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.