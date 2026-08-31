El Barcelona ficha a Gabriel Jesús para apuntillar la delantera

A falta de confirmación oficial, el Barcelona se ha hecho con los servicios del delantero brasileño Gabriel Jesús, procedente del Arsenal.

Gabriel Jesús y Adeyemi para suplir a Lewandowski y Ferran

El equipo de Flick completa así uno de sus grandes objetivos en el mercado estival después de las marchas de Lewandowski y Ferran. No obstante y pese a que el gran sueño del club era fichar a Julián Álvarez, quien no parece que vaya a dejar el Atlético de Madrid antes del 1 de septiembre (cierre de mercado), ya son dos incorporaciones ofensivas contando con la de Gabriel Jesús y la de Adeyemi, que ya marcó ante el Elche en el debut liguero de los blaugrana.

La llegada del brasileño de 29 años refuerza el ataque y se suma a las otras cinco llegadas de este verano: Rodri, Gordon, Adeyemi, Livakovic y João Cancelo.

"La rodilla está perfecta"

A su llegada a Barcelona, Gabriel Jesús ha confirmado que se encuentra bien de la rodilla, la cual ha sido un quebradero de cabeza en los últimos tiempos. "Estoy contento, la rodilla está perfecta", dijo a los medios. El brasileño no gozó del protagonismo que hubiera querido el año pasado por la llegada de Gyokeres, por lo que el interés del Barça le ha convencido para fichar por los catalanes, que se vieron necesitados de reforzar el ataque tras las marchas de Lewandowski y Ferran.

Ahora, con Adeyemi, Raphinha, Gabriel Jesús y los goles que aporten Lamine, Gordon y Fermín, el Barça de Flick afronta la temporada con más garantías, y eso que todavía no se sabe si Julián Álvarez aterrizará en Barcelona este mercado (que no tiene pinta) o incluso en el periodo invernal.