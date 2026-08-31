Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

US Open

El Barcelona ficha a Gabriel Jesús para apuntillar la delantera

El ex del Arsenal, de 29 años, refuerza la delantera tras las salidas de Lewandowski y Ferran.

Gabriel Jesús a su llegada a Barcelona

Gabriel Jesús a su llegada a Barcelona EFE

Publicidad

A falta de confirmación oficial, el Barcelona se ha hecho con los servicios del delantero brasileño Gabriel Jesús, procedente del Arsenal.

Gabriel Jesús y Adeyemi para suplir a Lewandowski y Ferran

El equipo de Flick completa así uno de sus grandes objetivos en el mercado estival después de las marchas de Lewandowski y Ferran. No obstante y pese a que el gran sueño del club era fichar a Julián Álvarez, quien no parece que vaya a dejar el Atlético de Madrid antes del 1 de septiembre (cierre de mercado), ya son dos incorporaciones ofensivas contando con la de Gabriel Jesús y la de Adeyemi, que ya marcó ante el Elche en el debut liguero de los blaugrana.

La llegada del brasileño de 29 años refuerza el ataque y se suma a las otras cinco llegadas de este verano: Rodri, Gordon, Adeyemi, Livakovic y João Cancelo.

"La rodilla está perfecta"

A su llegada a Barcelona, Gabriel Jesús ha confirmado que se encuentra bien de la rodilla, la cual ha sido un quebradero de cabeza en los últimos tiempos. "Estoy contento, la rodilla está perfecta", dijo a los medios. El brasileño no gozó del protagonismo que hubiera querido el año pasado por la llegada de Gyokeres, por lo que el interés del Barça le ha convencido para fichar por los catalanes, que se vieron necesitados de reforzar el ataque tras las marchas de Lewandowski y Ferran.

Ahora, con Adeyemi, Raphinha, Gabriel Jesús y los goles que aporten Lamine, Gordon y Fermín, el Barça de Flick afronta la temporada con más garantías, y eso que todavía no se sabe si Julián Álvarez aterrizará en Barcelona este mercado (que no tiene pinta) o incluso en el periodo invernal.

Roberto Bautista cumple su otro sueño tras retirarse del tenis: "Me va a venir muy bien transicionar al fútbol"

Roberto Bautista posa con su nuevo equipo

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz durante un partido de exhibición en el US Open

Carlos Alcaraz - Roman Safiullin, en directo: sigue el debut del murciano en el US Open

Álex Palou agrandó este domingo su leyenda

Álex Palou certifica su reinado en la IndyCar con su cuarta victoria consecutiva

Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso celebran la victoria ante Alemania en el Metropolitano

La RFEF ultima un acuerdo para que las futbolistas de la selección española puedan congelar sus óvulos

Gabriel Jesús a su llegada a Barcelona
US Open

El Barcelona ficha a Gabriel Jesús para apuntillar la delantera

Leo Messi tras la final del Mundial
Selección Argentina

Leo Messi se retira de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Camiseta del Cádiz en apoyo a Ceuta
Ceuta

El fútbol español se vuelca con Ceuta: Cádiz y Valladolid también muestran su apoyo

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende": Los jugadores de ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas de respaldo a la ciudad autónoma antes de su encuentro de LaLiga Hypermotion.

David Corrêa da Fonseca, delantero de Vasco da Gama
Vasco da Gama

Brasil lanza una operación contra futbolistas por una trama de tráfico de drogas y armas

David Corrêa da Fonseca, delantero del Vasco da Gama, uno de los jugadores objeto del operativo policial que escandaliza al país sudamericano.

Novak Djokovic, tendido en el suelo de la Arthur Ashe

La imagen que deja en shock al US Open: Djokovic vomitando varias veces en pleno partido

Sergio Martínez en una imagen con el Racing de pequeño

Quién es Sergio Martínez, la joya del Racing de 19 años que ha fichado el Real Madrid

Pedro Sánchez: "Tenemos todas las condiciones para que la final del Mundial se celebre en España"

Pedro Sánchez no garantiza que la final del Mundial 2030 se juegue en España: "Vamos a trabajar para que sea aquí"

Publicidad