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La RFEF ultima un acuerdo para que las futbolistas de la selección española puedan congelar sus óvulos

Acuerdo histórico de la RFEF: las jugadoras de la selección española podrán congelar sus óvulos para facilitar su maternidad en un futuro.

Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso celebran la victoria ante Alemania en el Metropolitano

Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso celebran la victoria ante Alemania en el Metropolitano Efe

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La Federación trabaja con una clínica de fertilidad para facilitar que las internacionales puedan compatibilizar su carrera deportiva con una futura maternidad. Alexia Putellas considera la medida "un avance enorme".

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ultima un acuerdo con una clínica de fertilidad para ofrecer a las jugadoras de la selección española la posibilidad de congelar sus óvulos y facilitar así la compatibilidad entre la maternidad y sus carreras como deportistas profesionales.

Según ha adelantado El País y ha confirmado la propia Federación a Europa Press, está previsto que el acuerdo pueda firmarse durante las próximas semanas.

"Es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico"

Alexia Putellas

La iniciativa nace después de las conversaciones mantenidas entre las internacionales y la RFEF sobre las dificultades que supone encajar los tiempos de la maternidad con una carrera deportiva de máximo nivel.

Alexia Putellas explicó este domingo en una entrevista concedida a El País que las capitanas de la selección habían trasladado a la Federación sus reflexiones sobre esta cuestión.

"Es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar", señalaba la futbolista.

Una medida para facilitar la maternidad

La congelación de óvulos permite preservar la fertilidad para intentar retrasar la maternidad, una posibilidad especialmente relevante en el deporte profesional por las exigencias físicas y competitivas a las que están sometidas las jugadoras durante los años centrales de sus carreras.

La intención de la RFEF pasa ahora por alcanzar un acuerdo con una clínica especializada para que las internacionales españolas puedan acceder a este procedimiento.

La medida supondría un nuevo paso en la búsqueda de mecanismos que permitan a las deportistas de élite desarrollar sus carreras sin que sus calendarios profesionales condicionen de la misma manera una futura decisión sobre la maternidad.

La WTA ya protege a las tenistas

El fútbol español no es el primer ámbito del deporte profesional que adopta medidas relacionadas con la preservación de la fertilidad. La WTA, por ejemplo, introdujo en junio de 2025 la denominada 'Regla de Especial Protección de la Fertilidad'.

Esta normativa permite que las tenistas puedan apartarse temporalmente de la competición para someterse a procedimientos de preservación de la fertilidad, como la congelación de óvulos o embriones, y posteriormente regresar al circuito con una clasificación protegida.

De esta forma, el tiempo necesario para realizar el procedimiento no provoca que su posición en el ranking quede perjudicada de la misma manera que una ausencia convencional.

Medidas también fuera del deporte

La preservación de la fertilidad también ha comenzado a entrar durante los últimos años en las políticas de algunas administraciones públicas.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas), por ejemplo, anunció en 2024 un programa para que mujeres sin patologías puedan acceder progresivamente y por tramos de edad a la congelación de óvulos hasta 2028.

El debate, sin embargo, viene de mucho antes. En 2014, empresas tecnológicas como Facebook y Apple anunciaron que asumirían el coste de la congelación de óvulos de aquellas empleadas que quisieran retrasar su maternidad.

La iniciativa generó entonces una fuerte controversia. Mientras algunos sectores la interpretaron como una herramienta que proporcionaba mayor capacidad de decisión a las mujeres para desarrollar su carrera profesional, otros consideraron que podía convertirse en una fórmula para incentivar el retraso de la maternidad y prolongar su permanencia en los puestos de trabajo.

Más de una década después, el debate llega también a la selección española. La RFEF ultima ahora un acuerdo que pretende ofrecer a las internacionales una nueva herramienta para decidir sobre su futuro reproductivo sin que los años de máxima exigencia de su carrera deportiva condicionen de forma irreversible esa elección.

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