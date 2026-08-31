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Quién es Sergio Martínez, la joya del Racing de 19 años que ha fichado el Real Madrid

El conjunto blanco abona la cláusula de rescisión del joven centrocampista cántabro, que firma hasta 2030 y se incorporará al Castilla aunque podrá trabajar con el primer equipo de Mourinho.

Sergio Martínez en una imagen con el Racing de pequeño

Sergio Martínez en una imagen con el Racing de pequeño X @realracingclub

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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El Real Madrid continúa apostando por el talento joven y ha cerrado el fichaje de Sergio Martínez, centrocampista español de 19 años y una de las grandes promesas de la cantera del Racing de Santander. El conjunto blanco abonará íntegramente la cláusula de rescisión del futbolista, que pone fin a casi una década vinculado al club cántabro.

"El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador", anunció el Racing en un comunicado.

El futbolista de Laredo firmará un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030, y su incorporación está planteada inicialmente para el Real Madrid Castilla, aunque tendrá la posibilidad de entrenarse con el primer equipo a las órdenes de José Mourinho.

Del Alevín B a Primera División

El fichaje pone fin a una historia de casi diez años entre Sergio Martínez y el Racing. El centrocampista llegó a la cantera santanderina con apenas 10 años y fue superando todas las categorías, desde el Alevín B, hasta llamar a las puertas del primer equipo.

Su crecimiento se aceleró especialmente durante el último año. Después de pasar por el Rayo Cantabria y comenzar a entrar en la dinámica de José Alberto López, el ascenso del Racing le abrió definitivamente las puertas de Primera División.

Y su presentación en la máxima categoría difícilmente pudo ser mejor. Sergio Martínez apareció por sorpresa en el once titular frente al Villarreal y consiguió marcar con un disparo desde fuera del área, un gol que confirmó la progresión de un futbolista que ya estaba siendo seguido por varios clubes importantes.

A pesar de su juventud, se marcha del Racing después de disputar 15 partidos oficiales con el primer equipo, dos de ellos como titular durante este inicio de LaLiga EA Sports 2026-27.

Un centrocampista versátil

El Real Madrid incorpora a un futbolista con capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones del centro del campo.

Martínez destaca por su físico, su participación en la construcción del juego y su capacidad para incorporarse desde segunda línea, unas características que le han permitido adaptarse a diferentes funciones durante su formación.

Su margen de crecimiento y su rápida adaptación al fútbol profesional terminaron por convencer al conjunto madridista, que llevaba tiempo siguiendo su evolución.

El cántabro es además internacional sub-19 con España y llega a Valdebebas como una apuesta de futuro.

Del fútbol de Primera al Castilla

La decisión supone un cambio importante en la trayectoria del jugador. En Santander tenía la posibilidad de continuar acumulando minutos en Primera División después de irrumpir en el primer equipo, aunque sin tener garantizada la titularidad. Ahora ha optado por abandonar ese escenario para incorporarse a una de las canteras más exigentes del fútbol europeo.

El plan inicial pasa por competir con el Castilla, pero su proximidad al primer equipo le permitirá trabajar bajo la mirada de Mourinho y tratar de ganarse oportunidades con los mayores.

El portugués ya ha dejado claro desde su regreso que pretende mantener abierta la puerta de la primera plantilla a los jóvenes que destaquen en Valdebebas.

El Racing despide a una de sus grandes promesas

El club cántabro también quiso despedir públicamente a un futbolista que prácticamente ha completado toda su formación vestido de verdiblanco.

"Queremos desear al futbolista todo el éxito que se merece en sus próximos retos profesionales y personales. ¡Suerte, Sergio! Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa", señaló el Racing.

La operación pone fin además a uno de los culebrones de las primeras semanas de competición. El interés del Real Madrid se intensificó durante los últimos días y, a finales de la pasada semana, comenzó a tomar forma definitivamente la salida del futbolista.

El conjunto blanco ha terminado imponiéndose en la carrera por una de las grandes promesas del Racing y pagará en un único plazo la totalidad de su cláusula.

Sergio Martínez cambia así Santander por Madrid apenas un año después de acelerar su salto desde las categorías inferiores hasta Primera División. Su siguiente desafío será todavía mayor: hacerse un hueco en Valdebebas y convertir su condición de promesa en una realidad del Real Madrid.

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