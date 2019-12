Rafa Nadal arremete contra el alcalde de Manacor: "Dice que no va en mi contra, pero no es verdad"

Más información Así empezó la 'guerra' entre Miquel Oliver y Rafa Nadal

La polémica que hace unos meses abrió el alcalde Manacor sobre un posible trato de favor a Rafa Nadal en la construcción de su academia sigue abierta. Ahora ha sido el tenista el que ha querido dejar clara su postura sobre el tema.

El actual número uno del circuito ATP ha arremetido contra el primer edil de su pueblo en una entrevista: "El alcalde dice que no va en mi contra, pero no es verdad. Cuando eres el alcalde de un pueblo como Manacor, no está bien confundir a la gente", afirma el tenista.

Además, en esta conversación con el Diario de Mallorca ha querido volver negar que su academia sea fruto de un 'pelotazo urbanistico'. Algo que ya hizo en un comunicado que ha querido justificar: ""Si hago una carta es porque me veo obligado, no tengo ninguna gana de crear polémica y menos en Manacor, que es donde vivo. Si la hago es porque se dicen unas cosas que son graves y las dice el alcalde de Manacor", asegura.

Por último, y en otro orden de cosas Nadal ha querido dejar patente su ambición por ganar algún Grand Slam más. Además, ha aprovechado para poner en valor a Federer y Djokovic: ""La ambición sana es buena, la desmesurada es mala, como todo en la vida, porque puede provocar frustraciones, envidias e infelicidad. Tengo presente que soy un gran afortunado. Si ellos acaban con más títulos será porque habrán sido mejores", ha concluido