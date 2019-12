El alcalde de Manacor ataca a Rafa Nadal por su academia y el tenista responde: "Me he callado durante mucho tiempo..."

Rafa Nadal ha enviado una carta abierta mostrando su dolor tras las críticas recibidas por Miquel oliver, el alcalde de Manacor, y por parte de su ciudad tras la apertura de la 'Rafa Nadal Academy'.

"Como a cualquier persona, me duele recibir ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretenden es manchar mi nombre". "Podría extenderme con más situaciones que me he callado durante mucho tiempo, pero no me gusta entrar en determinadas polémicas. Solo quería expresar mi sentimiento de dolor y decepción", asegura el balear.

El número uno del tenis mundial asegura estar muy dolido con las palabras de Miquel Oliver, quien le acusó de "vivir al margen del municipio" y aseguró que la 'manacoridad' se debe practicar y no solo verbalizar.

"Siempre he estado para lo que Manacor necesitase de mí", asegura el tenista, que también reconoce que pudo haber creado la Academia en cualquier otro lugar del mundo y tener así mayores beneficios y facilidades, pero no lo hizo.

Rafa Nadal asegura no haber tenido privilegios ni tratos de favor y asegura que siempre ha servido a su ciudad. "He tratado de llevar el nombre del municipio por todo el mundo de la mejor manera".