La emoción de María Caamaño al hablar de Morata: "Es una persona muy importante para mí"

María Caamaño fue la estrella inesperada de la fiesta de la selección española en la Plaza de Cibeles tras la conquista de la Eurocopa 2024. Allí, el combinado nacional le rindió un bonito homenaje a esta niña de 12 años que lleva más de cuatro años luchando contra un sarcoma de Ewing.

Álvaro Morata dedicó unas emocionantes palabras a la pequeña: "Nos alegra mucho tenerte aquí con todos nosotros, tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad en la vida". Después, el capitán de la Roja le invitó a levantar la copa al cielo de Madrid y todo el equipo acabó vitoreándola: "¡Campeona, campeona, campeona!".

"Que el capitán de la selección me diga unas palabras tan bonitas y que me haga posible levantar la copa, mucha emoción"

Ahora, María ha rememorado en una entrevista con Relevo qué sintió aquel día tan especial: "Que el capitán de la selección, que ha levantado la Eurocopa ahí en Berlín, con todos, que eso para él es superemocionante y que me diga unas palabras tan bonitas y que me haga posible levantar la copa, mucha emoción. Y luego con Ferran y con Pedri igual, estaban todo el rato conmigo, que qué tal estaba. Muy emocionante…".

Se emociona al hablar del capitán de la selección española: "Morata, es que la gente que no le conoce no sabe cómo es, pero la gente que le conocemos desde dentro: es impresionante…". María está triste por su marcha del Atleti al AC Milan: "Buah. Me da mucha pena pero si él en Italia, como ha dicho, es feliz, que vaya donde tenga que ser feliz que yo siempre le apoyaré".

La joven incluso rompe a llorar: "Es una persona muy importante para mí, (rompe a llorar), que me da mucha pena que se vaya, pero que donde vaya le apoyaré". Y es que tanto Morata como el Cholo han estado muy pendientes de su enfermedad: "Morata y Simeone siempre se preocupan de mí, siempre están pendientes a través de Gonzalo Caballero, y Carla Pereira, la mujer del Cholo".

Leo Messi, su ídolo

Eso sí, esta 'Princesa Futbolera Guerrera' reconoce que su futbolista favorito es Leo Messi: "Messi siempre ha sido un referente para mí, como le pegaban patadas y se levantaba al segundo... Messi hacía magia. Bueno, sigue haciendo en la MLS y con Argentina. Me gustaría conocerle algún día".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com