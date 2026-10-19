El Supremo aplica la amnistía a Puigdemont y da por concluida su causa

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado aplicar la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.

En un auto dictado este lunes, el instructor del 'procés' confirma también que quedan sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra los tres.

Llarena considera extensible a sus casos la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación. Esa interpretación quedó fijada en la sentencia por la que el Constitucional concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa.

La decisión del juez desestima el recurso que había presentado la acusación popular ejercida por Vox contra el auto del pasado 6 de octubre. En aquella resolución, Llarena dejó sin efecto provisionalmente las órdenes de detención contra Puigdemont y Comín. El nuevo pronunciamiento revalida esa decisión y la extiende también al exconseller Lluis Puig.

El instructor señala que la doctrina del Constitucional debe aplicarse aunque no se compartan los argumentos en los que se sustenta. La discrepancia, añade, no puede condicionar ni retrasar el cumplimiento de lo resuelto por la corte de garantías.

Sin embargo, el magistrado aclara que el auto se limita a levantar las órdenes de detención. La resolución no supone todavía el cierre definitivo de la causa ni extingue formalmente la responsabilidad penal de los afectados. Tampoco sustituye al pronunciamiento que debe dictar el órgano competente sobre la extinción de esa responsabilidad y el eventual sobreseimiento.

Llarena recuerda que, en el procedimiento ordinario, esa decisión corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por ello, aunque la aplicación de la doctrina constitucional deja sin efecto las órdenes nacionales de detención, el proceso mantiene pendiente una resolución definitiva sobre las consecuencias de la amnistía.

El auto se apoya en la interpretación establecida por el Constitucional en el caso de Bassa y aplica ese criterio a los dirigentes independentistas investigados en la causa del 'procés'. La resolución afecta a Puigdemont, Comín y Puig, pero no resuelve por sí misma todos los recursos que continúan pendientes en el procedimiento.

La decisión abre así la vía para que el Supremo determine posteriormente el alcance definitivo de la amnistía en sus casos y acuerde, si corresponde, el sobreseimiento. Mientras tanto, las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra los tres exdirigentes quedan sin efecto.