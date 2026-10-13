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Galatasaray - Barcelona: Partido hoy de la Champions League, en directo

Sigue en directo el Galatasaray - Barcelona de la jornada 2 de la fase liga de la Champions League.

Lamine Yamal, en un partido del Barcelona

Lamine Yamal, en un partido del Barcelona Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Galatasaray y Barcelona se enfrentan hoy (21:00 horas) en el estadio Ali Sami Yen en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. El equipo de Flick llega lanzado, con nuevo triunfos en los nueve primeros partidos de la temporada. Por su parte, el Galatasaray busca sumar sus primeros puntos después de caer en su estreno europeo ante el Sporting de Portugal (3-1).

El Barcelona arrancó la Champions goleando al Feyenoord en el Camp Nopu (5-1) y hoy tratará de sumar su segunda victoria en el estadio Ali Sami Yen.

Posibles onces del Galatasaray - Barcelona

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Sané, Gündoğan, Leão; Osimhen.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Gordon; Gabriel Jesus.

¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Galatasaray - Barcelona de la Champions League!

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Galatasaray - Barcelona, en directo: Partido de la Champions League

El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, adelantó en la previa que no solo defenderán hoy ante el Barcelona.

"No sólo defenderemos, también atacaremos. Hay que ejercer la máxima presión donde sea. Cuando el balón esté en posesión del rival, será fundamental recuperarlo con pasión. Debemos demostrar esa pasión. En ataque, debemos mantener la calma y la posesión del balón", indicó Okan Buruk.

"Somos el Galatasaray, jugaremos en casa. Sea cual sea el sistema de juego, debemos ser agresivos. Mostraremos esa agresividad e intentaremos mantener nuestra portería a cero. Tenemos los jugadores para ello. Además, también necesitamos marcar goles", apuntó el técnico del Galatasaray.

Galatasaray - Barcelona, en directo: Partido de la Champions League

El Barcelona es una máquina de ganar y anotar goles en este comienzo de temporada. En la Champions, los de Flick arrancaron anotando cinco goles ante el Feyenoord; mientras que en LaLiga acumulan 34 tantos a favor en ocho partidos, a una media de más de cuatro goles por duelo.

Hansi Flic se ha llevado a Turquía a los mismos 22 jugadores que el pasado sábado ganaron al Getafe (3-0) en el Spotify Camp Nou.

La convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric; los centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

Galatasaray - Barcelona, en directo: Partido de la Champions League

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Galatasaray - Barcelona, partido correspondiente a la jornada 2 de la fase liga de la Champions League! Un Barça intratable busca una nueva victoria en el mítico Ali Sami Yen de Estambul.

Los de Hansi Flick, que arrancaron goleando (5-1) al Feyenoord en el Camp Nou, buscan hoy en tierras turcas otro triunfo para seguir el parte alta de la clasificación de la fase liga de la Champions League.

¡Sigue en directo minuto a minuto el Galatasaray - Barcelona de la jornada 2 de la Champions League!

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Lamine Yamal, en un partido del Barcelona

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