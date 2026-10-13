Galatasaray - Barcelona: Partido hoy de la Champions League, en directo

Galatasaray y Barcelona se enfrentan hoy (21:00 horas) en el estadio Ali Sami Yen en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. El equipo de Flick llega lanzado, con nuevo triunfos en los nueve primeros partidos de la temporada. Por su parte, el Galatasaray busca sumar sus primeros puntos después de caer en su estreno europeo ante el Sporting de Portugal (3-1).

El Barcelona arrancó la Champions goleando al Feyenoord en el Camp Nopu (5-1) y hoy tratará de sumar su segunda victoria en el estadio Ali Sami Yen.

Posibles onces del Galatasaray - Barcelona

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Barış Alper Yılmaz, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Sané, Gündoğan, Leão; Osimhen.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Gordon; Gabriel Jesus.

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