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La DANA Adam causa 236 incidencias en la Comunidad Valenciana

AEMET mantiene el aviso rojo por "riesgo extraordinario" y Cercanías suspende las líneas C1 y C2 tras discrepar con el sindicato de maquinistas.

La dana Adam mantiene este lunes la alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante antes de desplazarse a Cataluña

La DANA Adam causa 236 incidencias en la Comunidad Valenciana | EUROPAPRESS

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Sonia García
Publicado:

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado hasta esta tarde un total de 236 incidencias en la Comunitat Valenciana por el temporal de lluvias de a la DANA Adam.

La zona más afectada es La Safor y el sur de Valencia, donde ya se superan los 200 litros en solo 8 horas. Estos son los acumulados registrados hasta el momento: El Real de Gandia con 216,8 l/m2, Rafelcofer con 216,2 l/m2, Gandia (Ermita de Marxuquera) con 194,8 l/m2, Barx (La Drova) con 190,8 l/m2 y Palma de Gandia con 184 l/m2. También destacan Beniflà (181,6), Alfauir (172,5) y Gandia-Parpalló Borrell (170,7).

La previsión de AEMET sigue siendo "adversa". Se esperan acumulados de hasta 300 litros en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante. La agencia advierte literalmente de "un riesgo extraordinario" con "consecuencias graves".

Cercanías suspendido: choque entre Renfe y el sindicato de maquinistas

La circulación ferroviaria se ha suspendido. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) había pedido esta mañana a sus conductores no circular por las líneas C1 y C2 de Cercanías Renfe, que conectan Valencia con Gandia y con Xàtiva-Moixent, así como los trenes de Media Distancia con salida de la Estación del Norte, los Euromed entre Valencia-Alicante y los de Larga Distancia a Andalucía entre Valencia y Albacete. Según el sindicato, por el riesgo de las condiciones meteorológicas.

Por contra, Renfe había criticado la decisión, tachándola de "unilateral" y "arbitraria". Y asegurando que "con la información disponible" se podía circular con "seguridad".

Sin embargo, horas después, la propia Renfe ha comunicado la interrupción del servicio: la línea C1 y C2: Circulación interrumpida por climatología adversa".

Lunes todavía bajo alerta

El temporal no dará tregua. Para este lunes la Comunitat Valenciana seguirá bajo alerta roja por lluvias torrenciales en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, aviso naranja en el resto del litoral de Valencia y Alicante, y aviso amarillo en el interior.

Por ello se han suspendido las actividades al aire libre, se han cerrado parques y jardines y se han suspendido las clases en centros educativos de numerosos municipios.

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