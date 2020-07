Preocupación por la posible celebración y aglomeraciones si el Real Madrid gana la Liga este jueves

Hay preocupación por lo que pueda ocurrir en la noche del jueves en Madrid si el Real Madrid gana al Villarreal y se proclama campeón de la Liga Santander.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, lamentó este lunes las imágenes acaecidas en Cádiz para celebrar el ascenso a Primera Divisón del conjunto cadista.

"A mí me gusta mucho el deporte y me encanta celebrarlo. Pero este año lo voy a celebrar de otra manera; si el Zaragoza sube a Primera no me juntaré con otros maños. No creo que sea mucho menos divertido celebrarlo de otras maneras alternativas. Hay formas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso; se pueden juntar de diez en diez. Hay que mantener medidas de protección", indicó Simón.

Las autoridades sanitarias llevan avisando días de que las celebraciones deportivas y las fiestas y botellones se han convertido en los nuevos focos de contagio de coronavirus. Además, el perfil del contagiado ha cambiado en las últimas semanas.

Madrid prepara un dispositivo para la noche del jueves

Con este panorama, hay preocupación por lo que pueda suceder el jueves por la noche en la ciudad de Madrid. Y es que el Real Madrid podría proclamarse campeón de Liga si gana al Villarreal en el Alfredo di Stéfano.

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid ya trabajan en un operativo para evitar posibles aglomeraciones en una posible celebración por el título de Liga.