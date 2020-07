El reproche de Fernando Simón a los aficionados del Cádiz: "Si sube el Zaragoza yo no haré eso"

Fernando Simón, director del CCAES, ha hablado sobre las aglomeraciones por el ascenso del Cádiz a Primera y los posibles rebrotes de coronavirus: "A mí me gusta mucho el deporte y me encanta celebrarlo. Pero este año lo voy a celebrar de otra manera; si el Zaragoza sube a Primera no me juntaré con otros maños. No creo que sea mucho menos divertido celebrarlo de otras maneras alternativas. Hay formas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso; se pueden juntar de diez en diez. Hay que mantener medidas de protección".

Simón dice que no es una 'cadena perpetua', sino solo este año: "Tenemos que ser muy conscientes de que no es cuestión de no hacer cosas divertidas o no celebrar las cosas. Es hacerlo de otra manera. No estamos en la normalidad; estamos en la nueva normalidad. En la normalidad 'diferente', si es más fácil entenderlo. Tenemos brotes por situaciones que son perfectamente evitables. Es cierto que no es lo mismo pero uno se lo puede pasar igual de bien sin exponerse a estos riesgos. A mí me encanta hacer este tipo de celebraciones, pero este año no toca. No estamos hablando de aquí a la eternidad, es un año que no se celebre".

Illa: "Imágenes que no me gustan nada"

Por su parte, Salvador Illa, ha puesto de ejemplo de lo que no hay que hacer las celebraciones del ascenso del Cádiz a Primera División. Sin citarlo, el ministro de Sanidad ha hablado así: "Hemos visto imágenes que no me gustan nada, como celebraciones de ascensos de equipos de fútbol. Son preocupantes", ha lamentado.

Miles de personas se congregaron en las calles, tanto el sábado antes del partido en el Ramón de Carranza entre Cádiz y Fuenlabrada, como después del choque entre Zaragoza y Oviedo que fue el que dio el ascenso a Primera. Lo sucedido en Cádiz se puede replicar próximamente en otras ciudades, como Huesca, Zaragoza, Almería o Girona, que también están en situación de lograr subir a Primera.