La Premier League despide al polémico árbitro David Coote

Tras protagonizar varias polémicas, el árbitro David Coote ha sido despedido por parte del colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés), según confirmó ese lunes este organismo.

"Tras concluir la investigación sobre la conducta de Coote, su trabajo en la Premier League ha concluido con efecto inmediato. Las acciones de Coote constituyen una brecha grave de su contrato", infirma el PGMOL.

Y es que el colegiado de 42 años nacido en Nottingham, Inglaterra, ha sido protagonista de varios insultos. La Premier League decidió suspender a Coote el pasado mes de noviembre después de trascender un vídeo en el que aparecía insultando a Jürgen Klopp y al Liverpool. En el citado vídeo el ya excolegiado de la Premier League tildaba de "gilipollas" y "arrogante" al técnico alemán.

"Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él , alemán gilipollas, joder", se le escuchaba decir a Coote.

A partir de ese primer escándalo, aparecieron en medios sensacionalistas británicos vídeos de Coote supuestamente esnifando un polvo blanco, que podría ser cocaína, el día después de ser el árbitro asistente en el VAR en un partido de la Eurocopa.

El último capítulo sobre David Coote trascendió hace solo unos días, cuando la federación inglesa abría una investigación por un supuesto amaño de partidos en el que podría estar implicado el ya excolegiado de 42 años.

La FA investiga si David Coote sacó una cartulina amarilla a un jugador para que un amigo se beneficiara de una apuesta deportiva. El diario The Sun informaba que el colegiado inglés, en 2019, amonestó al jugador del Leeds United Ezgjan Alioski con una cartulina amarilla y después habría mandado el siguiente mensaje a un amigo: "Espero que le hayas metido como hablamos".

En su comunicado, el PGMOL añade que Coote puede apelar la decisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com