La Premier League suspende a un colegiado por insultar a Jürgen Klopp

Hay lío en el fútbol inglés por un vídeo que ha circulado en las últimas horas en las redes sociales con el árbitro de Premier League David Coote como protagonista. En el citado vídeo el colegiado de 42 años del Nottinghamshire tilda de "gilipollas" y "arrogante" a Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool.

El colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) ha decidido suspender al colegiado mientras investiga ese vídeo y las polémicas declaraciones del árbitro británico.

"David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa", informa el PGMOL en un comunicado.

En el vídeo, en el que aparece Coote junto a otra persona, el árbitro inglés llega a llamar "alemán gilipollas" a Klopp.

"Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él , alemán gilipollas, joder", señala David Coote.

Coote pide no compartir el vídeo:"No puede ir a ningún sitio, en serio"

El compañero de Coote en el vídeo puntualiza lo siguiente tras escuchar al colegiado e 42 años: "Para resumir, Klopp es un gilipollas, en Liverpool son unos capullos y les odiamos".

En otra secuencia, Coote pide que el polémico vídeo no se comparta en las redes sociales. "No puede ir a ningún sitio, en serio", asegura Coote, a lo que su compañero añade: "Es un árbitro de la Premier League, no arruinemos su carrera".

Coote arbitró este sábado la victoria del Liverpool por 2-0 ante el Aston Villa, en la que precisamente los de Birmingham acabaron muy enfadados porque no se pitó un posible penalti sobre Pau Torres con 1-0 en el marcador.

