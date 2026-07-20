Tres muertos en Argentina tras la final del Mundial 2026

Las concentraciones por el Mundial 2026 este domingo en Argentina se han cobrado la vida de tres personas y han dejado múltiples heridos provocados por diversos accidentes y conflictos tras la derrota de la albiceleste en la final.

A pesar del resultado, decenas de miles de argentinos tomaron ayer las calles en distintos puntos del país para agradecer la entrega de su selección durante la disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la ciudad de Rosario, una mujer, identificada como Érica Silvana M., se precipitó contra el asfalto tras caer de una camioneta en movimiento lo que le provocó un traumatismo en la cabeza. La santafecina, de 45 años de edad, falleció en el momento sin que la asistencia sanitaria pudiera llegar a atenderla.

En la ciudad de Neuquén, la explosión de una bomba de estruendo durante las concentraciones posteriores al encuentro ha dejado un muerto y tres heridos de gravedad. La policía local ha informado que el artefacto pirotécnico explotó de manera imprevista cerca de un grupo de personas. Los heridos fueron trasladados rápidamente a un hospital cercano y se ha iniciado una investigación con el objetivo de determinar las causas de la explosión. Además, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un hombre de 67 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras miraba el enfrentamiento contra España.

Otros heridos

Más allá de las víctimas mortales, los servicios de emergencia atendieron numerosos incidentes durante las concentraciones. Entre ellos, un hombre de 88 años sufrió una parada cardiorrespiratoria en el barrio porteño de Caballito y fue trasladado con vida a un hospital tras ser reanimado. Asimismo, otro hombre de 72 años tuvo que ser evacuado a un centro sanitario por un problema de dificultad respiratoria. En total, las autoridades informaron de cerca de una veintena de personas heridas.

El balance de la jornada también incluyó numerosos heridos leves por empujones y aglomeraciones en las zonas donde se instalaron pantallas gigantes para seguir la final, además de dos casos de intoxicación alcohólica, según ha informado el Sistema de Atención Médica de Emergencias.

Por otro lado, al menos 12 personas fueron detenidas durante los altercados registrados en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires, donde la intervención policial para desalojar a los aficionados derivó en enfrentamientos. Algunos asistentes respondieron lanzando botellas y otros objetos, mientras los agentes emplearon balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

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