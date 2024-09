Polémica en el Barça: 'obligan' a los periodistas a traducir al inglés sus preguntas en castellano

Polémica en la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido de la Champions League entre Mónaco y Barcelona. El FC Barcelona comunicó este pasado miércoles a los periodistas que los que desearan realizar preguntas en castellano tendrían que traducirlas inmediatamente al inglés.

Una medida que, según argumentan desde el club, se ha tomado porque el traductor solo se iba a encargar de traducir las preguntas al catalán y al francés, idiomas que no conoce ni habla Hansi Flick.

Una medida que provocó que no hubiera preguntas en castellano

Las cuestiones en castellano tenían que ser traducidas en inglés, y posiblemente por esa razón no se produjo ninguna en este idioma, concretamente se hicieron nueve en catalán y dos en inglés.

Las que tuvieron lugar en catalán sí se tradujeron, y las que se realizaron en inglés o en alemán (no hubo) no lo necesitaban ya que el extécnico del Bayern sí habla estas dos lenguas. "Yo no he entendido nada, por lo que no sé si el oyente lo va a entender o no. Hemos recibido todos los medios de comunicación una nota del Barça diciendo que, en la rueda de prensa de Hansi Flick, el que pregunte en castellano, el mismo que pregunta, tendría luego que traducir en inglés su propia pregunta", explicó el periodista Manuel Oliveros, de la cadena Cope, que estuvo allí presente.

9 preguntas en catalán y dos en inglés

En la rueda de prensa hubo un periodista, Jordi Blanco, de ESPN, que comenzó preguntando en castellano y que rápidamente cambió al catalán para poder recibir una respuesta y no tener que traducirse a sí mismo al inglés.

Sí se sabe que Hansi Flick habitúa a hablar inglés en sus ruedas de prensa y que también responde las preguntas en alemán, su idioma natal. No obstante, en la sala había periodistas que querían preguntar en castellano y no pudieron: "El traductor de hoy sabía catalán, inglés y francés... Y entendía el castellano", explicó Juanma Castaño, de la 'Cadena Cope'.

El Barça eligió el catalán por encima del castellano

La UEFA obliga a cada club a que elija un idioma y parece ser que el Barça no podía obligar al Mónaco a añadir uno más ya que esto hubiera supuesto un gasto económico que el Mónaco podría no estar dispuesto a aceptar. Por lo tanto, el club azulgrana se decantó por elegir el catalán por encima del castellano, y el Mónaco por su idioma local (el francés). En las ruedas de prensa que el Barça ofrece en su ciudad deportiva sí que hay tres opciones de traducción simultánea (catalán, castellano e inglés).

