Un periodista rompe a llorar ante Messi en una entrevista: "Soñé toda la vida con esto"

Leo Messi concedió esta semana una entrevista al medio argentino 'DirectTV' en la que repasaba su carrera, hablaba sobre el Mundial de Qatar y cómo llega la albiceleste, así como su actualidad en el Paris Saint-Germain. La conversación, con el periodista Pablo Giralt, acaba con este rompiendo a llorar por la emoción de haber tenido tan cerca a Messi: "Soñé toda mi vida con hacer esto".

"Yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí durante toda mi carrera"

"Lo único que te deseo es que seas muy feliz y que te vaya muy bien siempre en la vida. Te lo mereces. Tengo una profunda admiración por ti". Estas fueron las últimas palabras del entrevistador antes de romper a llorar. Messi, en ese momento se muestra muy cercano y trata de calmar al periodista, que no puede contener el llanto.

Al ver que el presentador se mostraba totalmente superado por la situación y no podía controlar sus emociones, Messi le mostró su apoyo poniéndole su mano sobre la rodilla y se limitó a decir: "Gracias".

Messi se mostró sorprendido, pero también sacó su lado más emotivo al contestar a su interlocutor: "Muchas gracias a ti. A mí me emociona poder llegar así a las personas, en Argentina o en el mundo en general, que siempre me acompañaron y me admiraron desde lo futbolístico o lo personal que puedan llegar a conocer a través de la entrevista. Yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí durante toda mi carrera".

Brasil y Francia, favoritas en Qatar

En la charla el crack argentino asegura que Brasil y Francia son sus grandes favoritas para el Mundial de Qatar que comienza dentro de un mes: "Los candidatos son las grandes selecciones como Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra y España. Pero si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son los grandes candidatos para este Mundial".

También mete a la albiceleste entre los equipos con opciones: "Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros. Hay muchas que están fuertes, nosotros estamos en un buen momento como selección, como grupo. La gente está ilusionada, se sube por las paredes y se cree que vamos a volver con la Copa".

Su futuro, después del Mundial

Sobre su futuro, señala que todo se verá tras Mundial y las sensaciones que este le deje: "Va a depender de cómo me sienta en lo personal y lo físico sobre todo. Después de este Mundial veremos lo que pueda suceder a nivel carrera. Me gustaría a veces tener 25 años y tener de nuevo toda mi carrera por delante".