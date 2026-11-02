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Pepe Mel, operado de un ictus, permanece ingresado en la UCI

El exentrenador, de 63 años, ha sido intervenido con éxito en un hospital de Sevilla después de sufrir un accidente cerebrovascular. Varios clubes del fútbol español le han enviado mensajes de apoyo.

El entrenador Pepe Mel

El entrenador Pepe Mel X @RayoVallecano

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Preocupación en el fútbol español por el estado de salud de Pepe Mel, exentrenador del Real Betis, que ha sufrido este domingo un accidente cerebrovascular por el que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en Sevilla.

La operación se ha desarrollado con éxito, según han informado fuentes del club verdiblanco, aunque el técnico madrileño permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de la capital andaluza, pendiente de su evolución.

El entrenador, de 63 años, se encuentra actualmente sin equipo después de una extensa trayectoria en los banquillos del fútbol español. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente cerebrovascular ni sobre su pronóstico.

La información facilitada confirma que la intervención quirúrgica ha sido satisfactoria, pero habrá que esperar para conocer cómo evoluciona durante las próximas horas.

Reacciones

La noticia ha provocado numerosas muestras de apoyo hacia el entrenador, especialmente por parte de algunos de los clubes en los que ha trabajado durante su carrera. La UD Las Palmas, donde dirigió al primer equipo durante varias temporadas, ha querido trasladarle públicamente sus mejores deseos a través de las redes sociales.

"Desde la UD Las Palmas queremos enviar todo nuestro ánimo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular, del que ha sido intervenido quirúrgicamente", ha comunicado el conjunto canario.

También el Rayo Vallecano, otro de los equipos con los que el técnico madrileño mantiene una estrecha vinculación, ha publicado un mensaje de apoyo después de conocer su ingreso hospitalario: "Desde el Rayo Vallecano queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular por el que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente", ha escrito el club franjirrojo.

"Desde el Real Madrid C. F., todo nuestro cariño y apoyo para nuestro querido Pepe Mel. Esperamos que supere pronto este difícil momento. Mucho ánimo", ha escrito por su parte Pepe Mel.

Una extensa trayectoria

Pepe Mel es uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol español, especialmente por su etapa al frente del Real Betis, donde se convirtió en una figura muy querida por la afición verdiblanca.

A lo largo de su carrera también ha dirigido a numerosos equipos del fútbol nacional, entre ellos el Real Murcia, Tenerife, Getafe, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo de La Coruña, UD Las Palmas, Málaga y Almería.

El técnico madrileño se encontraba actualmente sin equipo cuando sufrió el accidente cerebrovascular que ha obligado a su hospitalización.

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