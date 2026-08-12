Pep Chavarría se marcha al Chelsea

El Chelsea ha hecho oficial la incorporación de Pep Chavarría. El lateral catalán, de 28 años, abandona el Rayo Vallecano para iniciar una nueva etapa en Stamford Bridge, en una operación que se sitúa entre las más importantes de la historia del conjunto madrileño.

El traspaso se ha cerrado, según las cantidades que han trascendido, por 20 millones de euros fijos, a los que podrían sumarse otros 3 millones en función de distintas variables, sitaudos por debajo de los 50 millones contemplados en la cláusula de rescisión del contrato que Chavarría había ampliado el pasado verano, con vigencia hasta 2030.

Su nuevo vínculo con el Chelsea se extenderá hasta 2031, convirtiéndose en una de las nuevas piezas del proyecto liderado por Xabi Alonso y afronta el mayor desafío de su carrera profesional. "Es un sueño para mí. Estamos hablando de uno de los mejores clubes del mundo", reconoció Chavarría en los medios oficiales de la entidad inglesa. El jugador se definió como un futbolista al que le gusta participar en ambas áreas y destacó especialmente su intensidad y capacidad física. "Me encanta atacar, defender, ir de área a área. Tengo mucha energía en el campo y esas son algunas de mis principales cualidades", explicó.

El salto, además, tiene un componente emocional para el jugador. "Cuando era niño siempre pensé que llegaría al fútbol profesional, pero nunca imaginé que sería jugando en el Chelsea", afirmó.

Un lateral de recorrido

Los números ofensivos no son precisamente el mejor reflejo del perfil de Chavarría. A lo largo de su etapa en la élite, su producción goleadora ha sido discreta: únicamente ha marcado un gol en Liga y ha aportado tres asistencias. Su valor reside en otro tipo de características.

El nuevo jugador del Chelsea destaca por su capacidad para cubrir metros, mantener un elevado ritmo durante los partidos y participar de forma constante tanto en ataque como en defensa. También ha experimentado una evolución considerable en los duelos individuales. Si en sus primeros pasos como profesional mostró ciertas dificultades en este aspecto, su rendimiento defensivo ha mejorado de manera notable durante los últimos meses.

Ese crecimiento ha terminado por llamar la atención de un Chelsea que buscaba reforzar el lateral izquierdo.

Competencia para el lateral izquierdo

La salida de Marc Cucurella el pasado junio había dejado una vacante en esa posición. Jorrel Hato aparece como una alternativa de garantías, pero los planes de Xabi Alonso pasan por disponer de competencia en todas las demarcaciones. Chavarría llega precisamente para aumentar esas opciones y aportar un perfil diferente. Su capacidad física, su recorrido y su intensidad encajan con la idea de un equipo que pretende tener varias alternativas para cada puesto.

El lateral, por su parte, no esconde sus objetivos en su nueva aventura. "Quiero ganar todos los títulos", señaló. El futbolista es consciente de que para conseguirlo tendrá que trabajar desde el primer día, aunque confía en el talento de la plantilla. "Tenemos jugadores de primer nivel y creo que será posible", apuntó.

Su compromiso también está claro: "Daré lo mejor de mí". Con esas palabras comienza una nueva etapa para Chavarría, que pasa en apenas unos meses de ser una pieza importante del Rayo Vallecano a formar parte de uno de los grandes proyectos del fútbol inglés.