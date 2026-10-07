Pascal Ferré, exdirector de France Football: "Me parece raro ser el mejor jugador del mundo sin ganar nada en la temporada"

El próximo lunes 26 de octubre France Football entregará el Balón de Oro, lo hará en una gala en Londres en la que se conocerá el nombre del futbolista que logra hacerse con el galardón individual más prestigioso del mundo del fútbol. Por el momento, solo se conocen a los 30 finalistas al Balón de Oro, una lista entre los que destacan Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian MBappé, Rodri, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé y Leo Messi. Lo cierto es que la edición de este año se presenta muy abierta y sin un claro favorito, lo que ha generado que algunos de esos futbolistas hayan reclamado para ellos el Balón de Oro, un gesto poco habitual.

El fútbol español cuenta con buenos argumentos para que el Balón de Oro recaiga en algún futbolista de los que se proclamaron campeones del mundo el pasado verano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero en el 2010, en una situación similar, el galardón acabó en manos de Leo Messi. Uno de los nombres que figura en la lista de favoritos es el de Kylian Mbappé, quien a pesar de no haber ganado ningún título ha ido el máximo goleador de LaLiga, la Champions y el Mundial.

Fabián, Dembelé o Khvicha Kvaratskhelia también parten con opciones por la gran temporada firmada con el PSG. Harry Kane y Leo Messi son también dos de los futbolistas que aparecen en algunas quinielas para hacerse con el Balón de Oro. Y si hay un hombre que conoce cómo funciona la votación del Balón de Oro y sus mecanismos internos ese es Pascal Ferrér, quien fue director de France Football entre 1996 y 2023. El diario Marca ha hablado con el exdirector de la revista francesa, encargada de otorgar el Balón de Oro, y Ferrer ha dejado caer sus dudas sobre la posibilidad de que Mbappé pueda ganar el galardón el próximo 26 de octubre.

"Sinceramente pienso que la campaña de Kylian es gigantesca con respeto a la de Lamine. Para mí, un Balón de Oro no se reclama, se merece. Y por haber hablado con algunos jurados con los que todavía estoy en contacto, estas cosas no tienen ninguna influencia. Son gente totalmente independiente, con experiencia y no necesitan saber por qué votar a uno u a otro. Sinceramente, creo que la campaña de Kylian no ha servido para demasiado. Pero veremos el 26 de octubre, en la noche de los resultados", señala Pascal Ferrér en la entrevista con Marca.

El exdirector de France Football deja claro que el delantero parisino es "un gran jugador" pero que este año "yo no votaría por él siendo un enorme jugador".

"En la lista de los 30 nominados fue de los pocos que no ha ganado títulos con su club. Me parece raro ser el mejor jugador del mundo sin ganar nada en la temporada. Es un gran jugador, obviamente, pero no estoy seguro que el Balón de Oro vaya a alguien que no ha ganado ningún trofeo colectivo tanto en su país como en la Copa del Mundo. El fútbol sigue siendo un deporte de expresión colectiva y el hecho de no llegar a ganar significa que no hemos sido suficientemente fuertes. Es mi reflexión", apunta Pascal Ferrér.

El exdirector de France Football recordó la década en la que Messi y Cristiano monopolizaron el premio y señaló que era algo normal porque "eran los mejores del mundo, eran dos extraterrestres".

Por último, Ferrér fue preguntado por el incidente ocurrido en 2024 y el plantón del Real Madrid de no ir a la gala al enterarse que el Balón de Oro iba a ir a parar a las manos de Rodri, en lugar de a Vinícius.

"Esa fue la primera vez en que, en principio, el ganador no se sabía hasta que se daba a conocer en la gala. Pero por lo que sé, ese secreto no se respetó, el Madrid se enteró de eso y se enfadó bastante, pero es difícil para mí hablar de este tema porque yo ya no estaba ahí", reconoce Pascal Ferrér a Marca.