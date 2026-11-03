Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Luto en el fútbol español con la muerte de Jesús de Miguel: "Con el corazón roto y devastados"

Todos los clubes españoles han reaccionado el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife.

Foto de archivo del futbolista Jesús de Miguel, del CD Tenerife

El fútbol español, de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife | Efe

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha muerto este martes, 3 de noviembre, a las 08:00 horas, un trágico final después de ser evacuado de urgencia este lunes del estadio Helidoro Rodríguez López tras un fortísimo golpe contra el portero del FC Andorra, Jesús Owono. Una tragedia que ha tenido de luto el fútbol español. El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Sevilla, el Betis, el Andorra... Las reacciones han sido inmediatas, lamentando el fallecimiento del futbolista de 30 años.

"Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha señalado el Barcelona.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz", indicaba el club blanco en un comunicado.

"El vacío que deja es enorme"

La AFE también reaccionaba a la muerte de Jesús de Miguel, mostrando "nuestro profundo dolor por su pérdida" y asegurando que "el vacío que deja es enorme".

"Toda la familia de AFE, de la que formaba y siempre formará parte Miguel, vocal de Junta Directiva, expresamos nuestro profundo dolor por su pérdida. El vacío que deja es enorme. Su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol permanecerá por siempre con nosotros. En estos momentos de inmensa tristeza, hacemos llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros. Descansa en paz, nunca te olvidaremos", señala AFE.

El Andorra, club con el que jugaba el Tenerife este lunes en el momento del trágico choque de Jesús de Miguel con Jesús Owono, ha lamentado la muerte del delantero de 30 años.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz", reza el comunicado del club andorrano.

"Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del @CDTOficial. Descanse en paz", indicaba el Atlético de Madrid.

El fútbol español llora la muerte de Jesús de Miguel

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha indicado la desolación tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife.

"El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al @CDTOficial y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz", indica la RFEF.

LaLiga también ha reaccionado al fallecimiento del futbolista del CD Tenerife. Desde LALIGA queremos expresar nuestra profunda tristeza por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al @CDTOficial en estos momentos tan duros. Todo nuestro cariño y apoyo. Descanse en paz", indica LaLiga.

Las reacciones a la muerte de Jesús de Miguel siguen produciéndose, con todos los clubes reaccionando a la trágica muerte del delantero del CD Tenerife.

LaLiga lamenta las declaraciones de Mbappé y se disculpa ante China

Javier Tebas, en una imagen de archivo

Publicidad

Deportes

Foto de archivo del futbolista Jesús de Miguel, del CD Tenerife

Luto en el fútbol español con la muerte de Jesús de Miguel: "Con el corazón roto y devastados"

Los jugadores del Barcelona Raphinha y Lamine Yamal

Barcelona - Aston Villa: Alineaciones, horario y dónde ver en directo el partido de Champions League

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, en una imagen de archivo

Muere Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife

Imagen de archivo del jugador del Tenerife Jesús de Miguel
Segunda División

Temor por Jesús de Miguel tras una brutal entrada de Owono en el Tenerife - Andorra

Tres gaditanos recorren 1200 kilómetros en tuk-tuk en Sri Lanka
Tuk Tuk

Tres gaditanos recorren 1200 kilómetros en tuk-tuk en Sri Lanka

El entrenador Pepe Mel
Fútbol

Pepe Mel, operado de un ictus, permanece ingresado en la UCI

El exentrenador, de 63 años, ha sido intervenido con éxito en un hospital de Sevilla después de sufrir un accidente cerebrovascular. Varios clubes del fútbol español le han enviado mensajes de apoyo.

Fernando Alonso en el GP de México
F1

Fernando Alonso apunta a Honda: "Solo podemos dar unas pocas vueltas por culpa del motor"

El asturiano volvió a sufrir problemas mecánicos en su Aston Martin y tuvo que abandonar el GP de México después de apenas 6 vueltas. Alonso lamenta la falta de fiabilidad y confía en encontrar soluciones.

Mbappé, tras su gol de penalti al Racing de Santander

China cumple su amenaza y mantiene el veto a LaLiga tras las palabras de Mbappé

Antonelli, campeón del mundo de F1 2026

Antonelli hace historia y se convierte en el piloto más joven de la historia en ganar un Mundial de Fórmula 1

Fernando Alonso parando en boxes

El bochorno de Aston Martin en México: Alonso y Stroll se quedan parados en la salida, entran en boxes en la vuelta 4 y abandonan en la 7ª

Publicidad