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Temor por Jesús de Miguel tras una brutal entrada de Owono en el Tenerife - Andorra

El delantero del Tenerife, evacuado en ambulancia tras recibir un fuerte impacto en el pecho con la rodilla del portero del Andorra. Está en la UCI y estable dentro de la gravedad.

Imagen de archivo del jugador del Tenerife Jesús de Miguel

Imagen de archivo del jugador del Tenerife Jesús de Miguel EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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El partido que disputaban este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López el Tenerife y el Andorra fue suspendido en el minuto 108 tras un choque salvaje entre el delantero del equipo local Jesús de Miguel y el portero Jesús Owono en el que el primero cayó desplomado al césped y necesitó que lo evacuaran.

El árbitro del encuentro, de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, detuvo el juego tras ese lance y rápidamente los jugadores de ambos equipos pidieron la entrada al césped de las asistencias médicas tras ver el estado de Jesús de Miguel, que cayó inconsciente tras el golpe con el guardameta del Andorra.

Evacuado en ambulancia

De Miguel fue evacuado del terreno de juego en ambulancia. En el momento del choque entre los dos jugadores, el resultado del partido era de empate a dos goles, después de que el Andorra remontara un 2-0 en contra tantos en los minutos 80 y 87. La acción en la que el delantero del Tenerife resultó lesionado, por la que fue expulsado Owono, se produjo cuando Jesús de Miguel corría desde el centro del campo a por un balón para iniciar un contraataque.

"El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", ha informado en un comunicado el CD Tenerife.

El portero del Andorra salió muchos metros de su área para intentar contrarrestar esa jugada, saltó hacia De Miguel y le golpeó en el pecho. Este partido entre el Tenerife y el Andorra debería haberse disputado el domingo, pero fue aplazado un día debido a la alerta por fuertes lluvias en la isla.

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