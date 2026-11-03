Michel Owono denuncia amenazas e insultos racistas tras ser confundido con el implicado en la muerte de Jesús de Miguel

La trágica muerte de Jesús de Miguel durante el partido entre el Tenerife y el Andorra ha desencadenado otra polémica fuera de los terrenos de juego. El futbolista Michel Owono ha denunciado públicamente que está recibiendo amenazas, insultos racistas y numerosos mensajes de odio después de que varios usuarios de las redes sociales lo confundieran con Jesús Owono, el jugador involucrado en la acción que precedió al fallecimiento del delantero del conjunto canario.

La confusión ha obligado a Michel Owono a publicar un comunicado para aclarar que no tuvo ninguna relación con lo ocurrido y denunciar los ataques que está sufriendo. Antes de abordar su situación personal, el futbolista quiso trasladar sus condolencias a los familiares y allegados del jugador fallecido.

"Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra", escribió en sus redes sociales.

"No soy Jesús Owono"

Michel Owono, defensa del FC Can Vidalet, ha explicado que numerosos usuarios lo han identificado erróneamente como el futbolista que participó en la jugada que precedió al trágico desenlace. Una equivocación que, según denuncia, ha provocado una avalancha de mensajes ofensivos dirigidos contra él.

"No soy Jesús Owono y no tengo ninguna relación con lo sucedido", aclaró el jugador, que ha querido desmarcarse de cualquier vinculación con el incidente ocurrido durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

El futbolista también ha condenado el contenido racista de muchos de los mensajes recibidos y ha lamentado que una tragedia deportiva haya terminado generando ataques personales contra alguien ajeno a los hechos.

"No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo", afirmó.

Pide acabar con el odio y el racismo

Más allá de aclarar su identidad, Owono ha aprovechado el comunicado para denunciar la intolerancia y la discriminación que se manifiestan en las redes sociales, especialmente cuando se producen situaciones de gran repercusión mediática.

"El fútbol debe unir, no dividir. El odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida", señaló el futbolista, que ha pedido respeto en un momento especialmente doloroso para el entorno del CD Tenerife y para el fútbol español.

Su publicación ha generado numerosas muestras de solidaridad por parte de usuarios que han condenado los insultos y las amenazas denunciadas. El jugador también ha agradecido los mensajes de apoyo recibidos y ha cerrado su comunicado con un llamamiento a la convivencia.

"Por un mundo con más respeto, menos odio y más humanidad", concluyó.

El comunicado de Michel Owono

"En primer lugar, quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra.

Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús.

Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad.

Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo.

El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida".