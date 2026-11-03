¿Podría afrontar consecuencias penales Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel?

Luto y consternación en el fútbol español después de la trágica muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un brutal choque contra el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López. El futbolista de 30 años era evacuado de urgencia al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde fallecía este martes fruto del fuerte impacto.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informaba a primera hora de hoy el CD Tenerife en sus redes sociales.

Jesús Owono fue expulsado con cartulina roja directa tras su acción ante Jesús de Miguel y el colegiado Manuel Ángel Pérez Hernández reflejó en el acta arbitral el motivo por el que se suspendió el partido entre el CD Tenrife y el Andorra.

"El partido fue detenido en el minuto 96 para la atención médica del jugador dorsal 9 del equipo local. Ante la gravedad de los hechos y no observando mejoría sobre el estado de salud de dicho jugador, nos retiramos a vestuarios. Una vez reunidos con capitanes y delegados de ambos equipos, nos comunican que no se encuentran en disposición anímica de continuar el partido. Por lo tanto, se decide dar por suspendido el partido tras el mutuo acuerdo entre todas las partes", refleja el acta arbitral.

Las posibles consecuencias penales para Jesús Owono

¿Puede afrontar consecuencias penales Jesús Owono, portero del Andorra, involucrado en el fortísimo golpe a Jesús de Miguel? El Código Penal detalla en el artículo 142 dentro del Título I (Del homicidio y sus formas) que "el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años".

Además, el Código Penal añade en ese mismo artículo que "si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años".

Es decir, con el Código Penal en la mano, está abierta la posibilidad a una pena de cárcel de uno a cuatro años y una inhabilitación profesional de tres a seis años para casos de homicidio imprudente, aunque está por esclarecer si la acción de Jesús Owono frente a Jesús de Miguel se puede enmarcar en este supuesto recogido por el Código Penal.

La RFEF suspende los partidos de la Copa del Rey

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado aplazar los partidos de la Copa del Rey y de la Reina de fútbol previstos para este martes a causa del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, por el percance sufrido en el partido ante el Andorra, de LaLiga Hypermotion.

"Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente. Asimismo, también queda suspendida la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección sub-21 ante Japón. La RFEF informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados", informa la RFEF.

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos", señala la RFEF.

Minuto de silencio en los partidos de la UEFA

La UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, ha confirmado que "se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA esta semana" en memoria de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife.

"La comunidad del fútbol europeo está de luto por la pérdida del delantero de @CDTOficial Jesús de Miguel Alameda. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento increíblemente difícil. Se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la UEFA esta semana en su memoria", ha informado la UEFA en sus redes sociales.