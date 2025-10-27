Nueva batalla campal en pleno partido de fútbol en Sevilla: jugadores, aficionados e incluso un presidente

Sevilla volvió a ser testigo de una batalla campal en pleno partido de fútbol. Unas imágenes sonrojantes provocadas por aficionados, jugadores e incluso el presidente de uno de los equipos involucrados. Ocurrió este pasado domingo en un encuentro de la Segunda División Andaluza.

Todo comenzó cuando un aficionado completamente alterado se acercó de malas maneras hacia el presidente del UD Loreto, equipo que actuaba como visitante en el estadio San Pablo. Fue entonces cuando la pelea fue a mayores, en ella participaron aficionados de ambos equipos que comenzaron a pegarse sin importar que hubiera menores presentes: "Una verguenza", "el deporte no es esto".

Puñetazos, patadas, empujones... incluso varios jugadores tuvieron que subirse a las gradas para intentar detener la tangana. Un caos que provocó la inmediata detención del encuentro: "Llegó la Policía, se calmaron las casas y después supuestamente erraron el estadio y el partido se terminó jugando a puerta cerrada", dice uno de los testigos.

"Hemos sufrido todo tipo de insultos, vejaciones, lanzamientos..."

Los dos clubes, Écija Balompié y la UD Loreto, han emitido comunicados en sus respectivas redes sociales lamentando lo sucedido y dando sus versiones de los hechos

"Queremos denunciar públicamente los tristes sucesos sufridos por nuestros aficionados en su desplazamiento a Écija. Tras la celebración del momentáneo 0-1 por los seguidores y directivos de nuestro club desplazados, hemos sufrido todo tipo de insultos, vejaciones, lanzamientos de diversas bebidas e incluso agresiones físicas.

Siendo la mayoría de nuestros aficionados familiares de jugadores, han acudido al lugar de los hechos jugadores de ambos equipos, estando el juego parado durante muchos minutos y siendo reanudado con dos jugadores menos por nuestra parte por ser expulsados de forma aleatoria a estimación del colegiado que refleja en el acta "...pelea multitudinaria en la grada en la que intervienen tanto...como jugadores de ambos equipos no pudiendo identificar a todos los jugadores" Es decir, hay de ambos equipos pero solo reconoce casualmente a Gandullo y Abel por nuestra parte.

Finalmente perdemos el partido en la última jugada en un descuento injustificable de 10 minutos (no contaba el tiempo detenido en los incidentes) sin lugar siquiera a sacar de centro", escribió la UD Loreto.

Mientras que el Écija Balompié se dirigió así a sus seguidores: "Desde el Écija Balompié SAD queremos lamentar profundamente los hechos ocurridos durante el partido de este domingo. Nos duele que situaciones así ensombrezcan lo que debe ser una fiesta del fútbol, del esfuerzo y del respeto. Nuestro club siempre ha defendido unos valores claros: deportividad, compañerismo y orgullo por nuestros colores, pero nunca a cualquier precio. Pedimos disculpas a nuestra afición y a todas las personas que se sintieron decepcionadas o afectadas por lo sucedido. Trabajaremos para que no vuelva a repetirse y para que el nombre del Écija Balompié siga siendo sinónimo de respeto, trabajo y pasión sana por el fútbol".

Piden 5 años de sanción a Antiviolencia para el aficionado

Precisamente el conjunto local ha pedido al Comité Antiviolencia vetar del estadio, al menos durante cinco años, al hombre que pudo generar toda la tensión y la multitudinaria pelea tras acercarse al presidente visitante en una actitud muy agresiva.

El partido terminó con 2-1 a favor del Écija Balompié tras un gol en el minuto 89.

