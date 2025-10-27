Fernando Alonso y su 'extraño' abandono en México: dejó pasar a Stroll, se metió en boxes y nadie le esperaba

Fernando Alonso abandonó en México por quinta vez en la temporada después de que el Aston Martin sufriera un problema de frenos. Quitando Australia son cuatro abandonos por fiabilidad en 2025, otro año desastroso de la escudería, que además de no tener ritmo, pelea por ser el séptimo u octavo coche y tampoco destaca por su fiabilidad.

El enfado de Alonso con la FIA: "Mira para otro lado"

El español salió 14º después de una mala clasificación, precedida de unos Libres 3 en los que un "tornillo pasado de rosca" impidió que Fernando pudiera probar el blando antes de la qualy. Pese a todo, firmó una buena salida pero terminó perdiendo tres o cuatro posiciones después de que varios coches se saltaran las primeras curvas y no fueran sancionados por la FIA: "La gente no hace el circuito y la FIA mira para otro lado", dijo Alonso a DAZN. Palabras que refrendó su jefe Mike Krack: "Fernando estaba muy enfadado por cómo se dio todo en esa curva uno". Lo surrealista fue que la FIA solo sancionó a Hamilton (10 segundos) por saltarse la escapatoria, pero no a Verstappen y a otros muchos que hicieron lo mismo.

Quinto abandono... esta vez por refrigeración en los frenos

Y a pesar de que el Aston Martin no tenía ritmo -ni de lejos- para puntuar, Fernando llegó a estar no muy lejos de los puntos, pero el golpe final fue el problema de refrigeración en los frenos que le hizo perder mucho tiempo respecto al resto, es más, se notaba claramente porque Stroll siempre fue mucho más rápido.

"Llevamos manejando la temperatura 15 vueltas, pero no teníamos refrigeración", explicó a DAZN. A todo esto, los mecánicos volvieron a equivocarse en la primera parada del asturiano y tardaron hasta siete segundos en el pitstop. Aguantó medianamente bien el primer stint con blandos pero cuando pasó a medios y tuvo que rodar pegado a Sainz los frenos dijeron basta y el equipo incluso le informó que dejara pasar a Stroll, que venía justo detrás con mejor ritmo y sin problema alguno.

Ningún mecánico le esperó cuando entró a boxes

Lo curioso, si podemos decirlo así, es que justo después de dejar pasar a su compañero (ya rodaba 16º), entró a boxes y lo extraño es que no había ningún mecánico esperándole. No sabemos si le avisaron para que entrara en esa vuelta o fue directamente el español el que decidió terminar con la agonía. Incluso antes algunos usuarios en redes sociales dijeron que se puso incluso a hacer 'drifting'.

A falta de cuatro carreras y dos sprint, Alonso sumaba este domingo su quinto abandono -cuarto por fiabilidad- mientras que Stroll no ha sufrido ninguno.

Sainz también abandonó y Norris ya es líder del Mundial

Por otra parte y pese a que parecía ir bastante bien el Williams, Sainz terminó abandonando en la vuelta final -no tenía opciones de puntuar- tras partir 12º, tener una salida movidita y sufrir hasta dos sanciones por exceso de velocidad en el pitlane al tener averiado el limitador (cinco segundos en la primera y un drive through en la segunda).

La carrera se la llevó de calle Lando Norris, que firmó la pole y una victoria aplastante para ponerse como nuevo líder del Mundial a falta de seis pruebas (cuatro carreras y dos sprints). Leclerc fue segundo y Verstappen tercero. Piastri terminó quinto. Así está el Mundial:

