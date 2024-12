Mykhailo Mudryk da positivo en un control antidopaje y podría ser sancionado durante cuatro años

Mykhailo Mudryk, jugador del Chelsea de 23 años, ha dado positivo en una prueba de dopaje, según ha confirmado el club inglés en un comunicado.

"El Chelsea puede confirmar que la federación inglesa ha contactado a nuestro jugador Mykhailo Mudryk por un resultado adverso en un test de orina rutinario", informa el Chelsea.

El club inglés sostiene que "todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, se someten a pruebas con regularidad" y que ahora están colaborando con "las autoridades pertinentes para establecer qué ha causado este resultado".

"Tanto el Club como Mykhailo respaldan plenamente el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores, incluido Mykhailo, se someten a pruebas con regularidad. Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida. Tanto Mykhailo como el club trabajarán ahora con las autoridades pertinentes para establecer qué ha provocado el resultado adverso. El club no hará más comentarios", finaliza el comunicado del Chelsea.

Mudryk se defiende: "Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver pronto al campo"

Mykhailo Mudryk dio positivo en un control antidopaje el pasado mes de octubre por una sustancia prohibida no identificada y está a la espera de los resultados de la prueba B que confirmen o no el primer positivo. El jugador ucraniano ha reaccionado en su Instagram

"Puedo confirmar que me han notificado que una muestra que proporcioné a la FA contenía una sustancia prohibida. Esto ha sido un completo shock, ya que nunca he usado, conscientemente, ninguna sustancia prohibida ni he violado ninguna regla, y estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo pudo haber sucedido esto", señala Mudryk.

"Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver pronto al campo. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda", finaliza el comunicado del jugador del Chelsea.

El medio ucraniano Tribuna, que ha adelantado la noticia del positivo de Mudryk, informa que la sustancia que ha hecho saltar el positivo sería meldonio, también conocido como mildronato.

El Chelsea pagó en el verano de 2023 unos 70 millones de euros por el jugador ucraniano, procedente del Shakhtar Donetsk. Mudryk, que tiene contrato hasta junio de 2031 con el club inglés, no juega desde el pasado 28 de noviembre y no entra en una convocatoria desde el 1 de diciembre, cuando estuvo en el banquillo contra el Aston Villa.

El reciente caso más importante de dopaje en el fútbol fue el de Paul Pogba, jugador de la Juventus de Turín, que recibió una sanción de cuatro años, más tarde reducida a 18 meses.

