El TAS reduce la sanción de Pogba de cuatro años a 18 meses y volverá en 2025

Paul Pogba podrá volver a jugar al fútbol en marzo de 2025 después de que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) haya reducido de 4 años a 18 meses la sanción por dopaje.

Dio positivo en DHEA

El jugador francés dio positivo en DHEA (dehidroepiandrosterona) en agosto de 2023 y se le impuso una sanción de 4 años sin jugar al fútbol (septiembre de 2027). Poco después de conocerse el positivo y la sanción de 4 años, el 29 de febrero el Tribunal Antidopaje italiano ratificó el castigo. No obstante, a principios del mes de septiembre el campeón del mundo recurrió esta sentencia ante el TAS, queja que el tribunal ha aceptado.

Podría volver a jugar en marzo

Según informa el 'Daily Mail', Pogba volverá a los terrenos de juego en 2025, ya en enero podrá comenzar a entrenar con la Juventus y en marzo haría su redebut, justo cuando se cumplen 18 meses de la 'multa'.

Después de que la noticia saliese a la luz este viernes, el propio centrocampista se pronunció en redes sociales subiendo una fotografía de sus botas de fútbol y un reloj de arena en la descripción.

El medio 'Sky Italia' se hizo eco de unas declaraciones del galo a sus compañeros de Selección tras el Francia-Bélgica de la pasada Eurocopa: "Si no habéis visto una entrevista mía en la que digo que me retiro, significa que no es así. Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado. Pogba está aquí".

El futbolista de 31 años es un icono venido a menos tras la polémica sanción, no obstante, en su mejor época llegó a ser de los jugadores más cotizados en el planeta fútbol. En su palmarés tiene cuatro Serie A, tres Supercopas de Italia y dos Copas de Italia con la Juventus. En su corto periplo en el Manchester United conquistó la Europa League y la Copa de la Liga. Aunque lo más destacable es el Mundial 2018 con Francia y la Nations League 2020-2021. En cuanto a las distinciones individuales, se hizo con el Premio Golden Boy 2013, el mejor jugador joven del Mundial 2014 y una vez en el Equipo del Año de la UEFA. Estuvo hasta cuatro veces nominado al Balón de Oro.

