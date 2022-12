Los memes de la derrota contra Marruecos, sin piedad con España

La derrota de España contra Marruecos y eliminación del Mundial de Qatar 2022 ha provocado resaca emocional y lágrimas entre los aficionados españoles. Con un señalado: Luis Enrique. Las redes sociales se han cebado con el seleccionador asturiano. Uno de los motivos son los nombres propios que podría haber llevado a Qatar y ha decidido dejarlos fuera de la lista. También está en el punto de mira el estilo de juego y sistema del técnico español, donde ha primado el número de pases por encima de la efectividad de cara a portería.

"Tiene que tirar a puerta", señala un aficionado. A pesar de que muchos otros creen que había una excesiva férrea defensa marroquí. "No juegan mejor, eso está claro. Ellos se han encerrado atrás", dice otro aficionado. Otro de los puntos que se critican son los penaltis, en donde 'La Roja' falló los tres que tenía que lanzar.

Hay también los que se sienten orgulloso de su selección, entre tanta crítica. No obstante, las calles de España están llenas de celebraciones de marroquíes que celebran la victoria Marruecos.

Carlos Alcaraz comparte un meme

Entre los miles de usuarios que se han unido a bromear con la actuación de España ante Marruecos, ha estado Carlos Alcaraz. El tenista español se ha animado a compartir un 'meme' sobre el partido con sus seguidores, antes de que la situación de los de Luis Enrique empeorase.

Busquets analiza el partido

"Siempre es un cara o cruz, esta vez nos ha tocado cruz, hemos fallado los tres primeros penaltis y así es muy difícil pasar", aseguró Busquets después del partido. Y es que el jugador del Barcelona es de los pocos que queda de aquella España campeona del mundo y que ahora está atravesando un mal momento.

El futbolista analizó el choque y destacó la solidez defensiva del conjunto marroquí. "Ha sido complicado, nos costaba mucho, hemos intentado desgastarlos, a veces lo hemos conseguido y nos ha faltado esa pizca de suerte en el último remate", expresó. "Hemos hecho méritos, ha sido un partido duro, ellos defendían en su campo. A medida que pasaban los minutos hemos encontrado más hueco. Al final incluso hemos tenido la de Sarabia y luego se han dado los penaltis de la manera más cruel", afirmó.

A pesar de que Luis Enrique había dicho que se habían practicado hasta 1.000 veces, lo cierto es que la selección española no ha metido ni un gol en la tanda de penaltis. Ni durante el partido ni después, desde los once metros. Y es que Luis Enrique ha tenido siempre sus críticos, pero los resultados les habían callado. Hasta la eliminación contra Marruecos, en donde muchos usuarios no han dejado títere con cabeza.