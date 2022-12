El halcón, un 'deportista de élite' que mueve fortunas en Qatar

Desde luego es algo atípico en España, pero muy habitual en Qatar: la operación, rehabilitación y cuidado extremo de un halcón. ¿A qué se debe el foco en algo así? En Qatar tratan a los halcones con una delicadeza extrema, como si fueran auténticos deportistas de élite, y no solo porque puedan valer cientos de miles de euros.

En Qatar son habituales los hospitales de halcones

El equipo de Antena 3 pudo presenciar la operación de un halcón llevaba a cabo por el doctor Ikdam Al- Karkhi en un hospital de halcones. Y es que en Qatar el halcón es el ave nacional: son los protagoniatas de un deporte sagrado y milenario del país asiático llamado cetrería.

Conexión especial entre el entrenador y el halcón

La cetrería es un deporte donde el halcón está entrenado y se utiliza para cazar aves migratorias y animales libres en su medio natural. Los halcones pueden alcanzar los 350 km/h para conseguir su cometido.

Algo que llama la atención es la fuerte conexión que deben tener el entrenador y el halcón. El ave rapaz se comunica con su entrenador con gestos, como por ejemplo: "Mueven la cabeza para avisar de que han localizado una presa", cuenta el doctor del hospital de halcones Ikdam Al- Karkhi. "Lo sueltas y él elige volver contigo", explica.

¿Es peligroso? Nuestra compañera Teresa Lozano pudo comprobar que no: "No temen a quien no les teme"