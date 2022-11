El gesto de Antonio Rüdiger con 11 niños de Sierra Leona: "Duele ver las circunstancias en las que crecen"

Antonio Rüdiger es noticia a escasos días de que comience el Mundial de Qatar y lo es por su faceta solidaria. Como informa el diario Marca, el central alemán del Real Madrid ayudará a 11 niños de Sierra Leona costeando las operaciones de los pequeños.

Rüdiger, cuya madre es natural de Sierra Leona, destinará el dinero que gane en el Mundial de Qatar para pagar las operaciones de 11 niños de aquel país que sufren de pies zambos congénitos. Un acción que llevará a cabo en colaboración con la ONG BigShoe.

"Duele ver las circunstancias en las que crecen los niños de Sierra Leona", explica Rüdige al diario Marca.

"Durante la cirugía, la desalineación se corrige antes de que los pacientes finalmente puedan caminar y participar en la vida social, después de varios meses de tratamiento de seguimiento", explica el defensa alemán y que se medirá a España el próximo 23 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022.

Antonio Rüdiger es muy consciente de que el fútbol le ha dado una serie de oportunidades que los niños de Sierra Leona no tienen.

"En Alemania me han dado las oportunidades que a muchas personas en Sierra Leona se les niegan. Estoy agradecido por estas oportunidades y aprecio enormemente la situación privilegiada en la que me encuentro. Ayudar aquí es una cuestión de honor para mí. Me gustaría implementar muchos más proyectos en Sierra Leona con mi familia en el futuro", explica el futbolista alemán al citado diario deportivo.