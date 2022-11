España vs Costa Rica, en directo: Alineaciones y partido de hoy del Mundial de Qatar 2022

La selección española afronta un nuevo reto bajo el mando de Luis Enrique, que como jugador disputó tres Mundiales. El técnico asturiano ha recibido numerosas críticas por dejar fuera de la lista a grandes jugadores como Sergio Canales o Iago Aspas, además de algunos más veteranos como Sergio Ramos. "No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo", dijo recientemente el entrenador español. Hasta un total de 20 de los 26 jugadores del equipo español participan en su primera Copa del Mundo.