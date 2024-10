La mujer de Kyle Walker, sobre la amante del futbolista, con la que ha tenido dos hijos: "La quiero muerta"

Kyle Walker lleva muchos años en el ojo del huracán en cuanto a escándalos personales, la vida del futbolista británico es toda una montaña rusa de polémicas, la mayoría alejadas de los terrenos de juegos.

"La quiero muerta, la odiaré siempre"

En las últimas horas se han conocido, a través del diario británico 'The Sun', varias supuestas conversaciones que la mujer de este, Annie Kilner, mantuvo con una amiga suya al enterarse de que la amante de Walker, Lauryn Goodman, iba a dar a luz a un hijo fruto de su relación con este.

"La quiero muerta. La odiaré siempre, es una imbécil", le habría escrito Kilner a una de sus mejores amigas.

Una infidelidad detrás de otra

El internacional por Inglaterra tiene cuatro hijos con su novia de toda la vida, con la que se casó a principios de 2022 después de que Annie Kilner le hubiese perdonado ya varias infidelidades. La primera de la que se tiene conocimiento es la estrella del reality de televisión Laura Brown. La reacción de Kilner fue expulsar a Walker de la mansión en la que vivían, pero poco después consiguieron reconciliarse de nuevo. A pesar de esto, ni mucho menos sería el último lío en el que se iba a ver envuelto el inglés.

Walker tiene 6 hijos: 4 con su pareja y 2 con su examante

Poco después salió a la luz que la influencer Lauryn Goodman iba a tener un bebé fruto de su relación con el lateral, aunque en el momento en el que este fue concebido tanto Walker como Kilner estaban separados. Esto fue en 2022, y lo que parece que realmente molestó a la mujer fue que Goodman quisiese dar a luz a la criatura. Ahora, por si fuese poco, Walker ya tiene dos hijos con Goodman, además de los cuatro con su pareja de toda la vida. Es más, la sucesión de hechos fue tan surrealista que 6 meses después de ser padre de su segundo hijo con Goodman, su mujer Kilner estaba esperando el cuarto bebé.

Desde entonces, la pareja esta rota y a pesar de que el jugador entrenado por Guardiola quiere volver con Annie Kilner, esta no se lo está poniendo nada fácil. "Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera", explicó en una entrevista hace meses Goodman, la que fuese su amante.

Kilner pide la mitad de su fortuna

No obstante, marido y mujer todavía intentan llevar una relación lo más sana y respetable por el bien de sus cuatro hijos. Aunque la cosa no pinta nada bien para una futura reconciliación ya que Kilner pide la mitad de la fortuna de Walker: "Annie ha obtenido asesoramiento jurídico preliminar. Lleva algún tiempo formulando un plan de escape en términos financieros. La vida en casa con Annie y Kyle es terrible ahora, discuten por casi todo. Annie no lo deja volver a la casa a tiempo completo hasta que resuelvan el asunto del dinero".

