Mourinho tila de "ridícula" la polémica en torno a Mbappé: "Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo"

José Mourinho compareció este viernes en rueda de prensa tras el parón de selecciones y lo hizo para cargar contra la prensa, a la que acusó de generar una ola crítica contra Mbappé y Vinícius. El técnico del Real Madrid calificó de "ridícula" la polémica en torno al delantero parisino y los días que ha pasado en París y su publicación en redes montando en bicicleta.

"Mbappé ha estado aquí, ha hecho diagnóstico, ha ido a una consulta externa porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Hubo coincidencia total entre el diagnóstico del Real Madrid y el externo. Plan de recuperación, que vosotros no tenéis que saber al detalle, y después entramos en el campo de la búsqueda de problemas", explicó Mourinho.

"No han sido suficiente para vosotros los verdaderos problemas que hemos tenido en el fútbol en general. Primero la discoteca, que no era una discoteca, ha sido transformada para la Semana de la Moda de París. Después era la bicicleta en Suiza, que era un hotel de pequeñas casas donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona común de este hotel de tranquilidad absoluta, ya estaba haciendo la Vuelta a Suiza en bicicleta", aseguró el de Setúbal.

Mourinho fue preguntado por si entendería que este sábado el público del Bernabéu estuviera molesta con Mbappé y lo mostrara en el duelo ante el Villarreal.

"Este es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce a esto. ¿De quién? Prefiero no dar (nombres), me puedo equivocar. Yo del Bernabéu no comento, lo respeto. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo y para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas, de entender las dinámicas, los objetivos", indicó Mourinho.

"Los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional"

"En las últimas semanas, yo pensaba que tenía casos suficientes, reales, en el mundo del fútbol, pero parece que no ha sido suficiente. Sin casos en el Real Madrid, ni casos gigantes como el del City, la vieja historia, la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador... Tantos casos que podían alimentar vuestro trabajo, pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo. Un jugador es jugador 24 horas al día, ya lo he dicho. Algo importante, negativo, que un jugador de fútbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional. Hemos trabajado aquí para que ellos tuvieran situaciones sin ninguna duda en relación con sus selecciones, cuándo volver, cuándo tener algún tiempo libre. Todos han cumplido", señaló Mourinho.

"Una cosa prometo al Bernabéu, que cuando un jugador del Real Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid en las 24 horas del día, cuando no cumple con sus obligaciones como jugador y como ciudadano, no van a ver a ese jugador en el banquillo, no van a tener la oportunidad de pitarlo porque va a estar en casa. Mbappé va a jugar, y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid", sentenció el entrenador portugués.

"¿Vinícius? Merece ser ayudado, porque él quiere..."

Respecto a Vinícius, el entrenador del Real Madrid lamentó la falta de apoyo al futbolista brasileño en un momento complicado para él.

"La cosa que me hace mal, que me deja más triste, es entender que él quiere mucho estar bien. Lo que más me hace mal, es sentir este dolor que él siente. ¿Va a jugar siempre hasta que nuestro Vinícius vuelva, o llegará un momento en que el mejor modo de ayudarlo será un plan específico que implique que no juega?. Al madridismo verdadero y puro no lo toco, yo respeto, pero me hace mal al corazón que un chico como este, que no está en ese nivel de jugador de otro mundo, la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, no lo esté ayudando. Es un chico que merece ser ayudado, porque él quiere mucho ser el Vinícius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo", defendió Mourinho.

El entrenador del Real Madrid admitió errores en el derbi ante el Atlético, pero salió en defensa de sus jugadores y recordó otra vez el arbitraje del Metropolitano.

"Como entrenador, no me cierro en decir: 'Hemos perdido contra el Atlético porque el partido debería ser 10 contra 11 y debería ser 11 contra 9', yo tengo que buscar mejorías en cosas que están bajo nuestro control. Lo estamos haciendo, no lo voy a especificar, a lo mejor al ojo no clínico mucha gente no será capaz de entender lo que vamos a hacer, pero mañana vamos a hacer ajustes. El Real Madrid viene de un período complicadito en las últimas dos temporadas. Lo que para otros sería una situación normal, el Madrid tiene culpa de que no es normal. Ha ganado tanto en los últimos 10 años y antes, que todo tiene una dimensión diferente y un 'approach' diferente. Hay cosas que se pueden mejorar haciendo 'tic, tic', y lo estamos haciendo", apuntó Mourinho.

Además, el portugués analizó el encuentro contra el Villarreal de este sábado: "Rival complicado, de 'Champions'. Después de perder el último partido, tenemos la necesidad de sacar los puntos. La preparación no es fácil. Nos quedamos aquí con cinco jugadores. El Villarreal, para ser justo, también ha tenido cuatro o cinco jugadores con sus selecciones, no ha sido la semana perfecta; no problemática, como la nuestra, pero tampoco perfecta".