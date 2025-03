Mourinho se defiende de las acusaciones de racismo: "Tengo fallos, pero..."

José Mourinho, entrenador del Fenerbahçe, ha salido al paso de las acusaciones de racismo que vertió sobre él el Galatasaray. El portugués asegura que tiene "fallos", pero que el racismo no está entre ellos.

El técnico luso dijo en una rueda de prensa que los jugadores del Galatasaray estaban "saltando como monos" para conseguir la expulsión de uno de sus jugadores, lo que el club turco interpretó como un comentario racista. Mourinho, denunciado por el 'Galata' ante UEFA y FIFA, acabó siendo suspendido cuatro partidos, luego reducido a dos. También recibió una multa de unos 42.500 euros por su "conducta antideportiva" durante el partido

Essien y Drogba le defienden

"No fueron muy inteligentes por la forma en la que me atacaron, porque no conocen mi pasado", ha dicho ahora Mourinho en una entrevista con Sky Sports, rompiendo su silencio sobre el caso.

"No conocen mis conexiones con África, con su gente, sus jugadores y con las asociaciones benéficas. En lugar de conseguir ir contra mí, les volvió como un búmeran", abundó Mourinho.

"No conocen mis conexiones con África, con su gente, sus jugadores y con las asociaciones benéficas"

El preparador ha recibido la defensa a través de redes sociales de exjugadores suyos como Michael Essien y Didier Drogba, con los que coincidió en el Chelsea y en el caso del centrocampista también en el Real Madrid.

"Todo el mundo sabe cómo soy como persona. Todo el mundo conoce mis fallos, pero este no es uno de ellos. Es lo opuesto. Lo más importante es que la gente sabe cómo soy y que el ataque de acusarme de racista fue una mala opción".

Mourinho decidió demandar al Galatasaray y pedir una indemnización de 41.000 libras por daños y perjuicios.

Un derbi de Estambul muy caliente

Todo sucedió tras el derbi de Estambul. Después de empatar 0-0 ante el Galtasaray en un partido que fue dirigido por el colegiado esloveno Slavko Vinčić, Mourinho se pronunció sobre el arbitraje y las formas de su rival en el duelo, especialmente de los futbolistas que se hallaban en el banquillo. El empate dejaba al Fenerbahçe de Mou a seis puntos del liderato y al 'Galata' con media liga en el bolsillo a falta de 10 jornadas.

"Creo que la única razón por la que el partido de hoy ha sido bueno ha sido el árbitro. Los dos equipos han luchado bien. El árbitro ha sido el responsable del buen partido. Su objetivo (de Galatasaray, ed.) era sacar una tarjeta amarilla al jugador de 18 años en el segundo 20. Son muy fuertes en estrategias clandestinas como ésta. Si hubiera sido un árbitro turco, Yusuf habría visto una tarjeta amarilla. En la situación que he comentado, todos los que estaban en el banquillo rival saltaban como monos. Si hubiera sido un árbitro turco, inmediatamente habría sacado la tarjeta y yo habría tenido que sacar al jugador en un minuto. La actuación del árbitro fue de primera. Fue un partido muy competido, quizá no un buen partido en términos futbolísticos, pero hubo una buena competitividad", fueron las declaraciones del luso.

Unas palabras que provocaron la respuesta del Galatasaray, que ha denunciado por racismo a Mourinho ante UEFA y FIFA: "Desde que asumió el cargo de entrenador en Turquía, el entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho, ha emitido constantemente declaraciones despectivas contra el pueblo turco. Hoy, su discurso ha pasado de ser meros comentarios inmorales a una retórica claramente inhumana".

